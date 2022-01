Tot i la forta onada de contagis per la variant òmicron i tot i que un 70% de les residències de la Catalunya Central tenen casos positius de covid-19, les dades del Departament de Salut indiquen que afortunadament no s’estan produït morts en aquests centres, a diferència del que va passar en les primeres onades de la pandèmia, quan encara no hi havia la vacuna.

A l’Àrea de Gestió Assistencial del Bages i el Solsonès (que també inclou el Moianès), en els darrers 30 dies no s’ha produït cap mort per coronavirus a les residències tot i registrar-s’hi 156 positius. L’última defunció va tenir lloc el 20 de desembre del 2021, segons l’Informe diari de l’evolució de la pandèmia publicat aquest dijous pel Departament de Salut. Una menor de Mèrida rep per error dues vacunes contra la covid Així, en el que portem de 2022 no hi ha hagut èxitus entre la població resident a geriàtrics d’aquestes tres comarques, mentre que al desembre van ser 4 i al novembre, 1. A l’hospital, en canvi, des de l’1 de gener hi han mort 12 persones pel virus. Al Berguedà, la Generalitat ha censat 43 casos positius d'usuaris de residències entre el 20 de desembre del 2021 i ahir. La bona notícia és que a la comarca no s’ha registrat cap mort entre els usuaris d’aquests equipaments almenys des del 9 d’octubre passat. Fumar a les terrasses escampa la covid fins a 8 metres de distància Quant a l’Anoia, es va produir una defunció d’un resident l’1 de gener i l’anterior està datada a l’1 de desembre. Es tracta de dades positives davant del fet que, en el darrer balança setmanal fet públic per la Generalitat, es posa de manifest que quatre de cada deu residències que hi ha a la Catalunya Central es troben en situació vermella, és a dir, tenen casos actius de covid-19, n’hi han aparegut de nous o tenen brots en investigació. Són 39 en total, que cal sumar a les 29 més que es troben en situació taronja (les que presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència). El número total de residències a les comarques centrals és de 96.