Bages Turisme posa en marxa els programes de competitivitat turística per aquest 2022, amb l’objectiu que cada vegada siguin més les empreses del sector turístic del territori que es comprometin amb el turisme sostenible i responsable, amb oferir una informació de qualitat als visitants i amb una millora de la gestió.

Per engegar els diferents programes, el dilluns 31 de gener es farà una sessió informativa on s’explicaran els beneficis d’adherir-se a aquests programes a totes les empreses interessades. La inscripció es pot fer a través d’aquest enllaç. Totes aquelles empreses que no puguin assistir a la sessió de sensibilització però estiguin interessades en formar part dels programes poden contactar amb l'àrea de turisme del Consell Comarcal del Bages a través del correu turisme@ccbages.cat.

Els programes de competitivitat turística que s’impulsaran aquest any són el Biosphere turisme responsable i adhesió al Geoparc, Punts d’informació turística (PIT) i centres col·laboradors del Geoparc i Tourist data system (TDS). Tots ells són impulsats per la Diputació de Barcelona i, en el cas del programa Biosphere, per la Cambra de Comerç de Barcelona.

El Biosphere Turisme Responsable és un distintiu de qualitat que reconeix les empreses i els establiments compromesos amb la sostenibilitat. Alhora, els ofereix assessorament perquè la seva gestió interna sigui el màxim d’eficient a través de manuals de bones pràctiques. En el cas concret de la comarca del Bages, el segell Biosphere va acompanyat també del distintiu d’empresa adherida al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. En aquests moments al Bages hi ha 31 empreses acreditades amb el segell Biosphere.

El programa Punts d’informació turísitca (PIT) té com a objectiu dotar els equipaments turístics d’informació i coneixements sobre l’oferta turística de la comarca. La implantació d’aquest projecte permet als participants donar resposta a les peticions d’informació turística de forma solvent, contrastada i acurada i establir connexions amb la resta d’agents del territori, així com conèixer la resta d’empreses del sector turístic del Bages.

En el cas concret de la comarca del Bages, aquesta acreditació porta associada la de centre col·laborador del Geoparc. La comarca compta en l’actualitat amb 80 establiments, tant públics com privats, que exerceixen com a Punt d’informació turística gràcies a haver realitzat aquest programa.

Per últim, el Tourist Data System (TDS) és un sistema d’informació que permet gestionar i analitzar l’evolució de l’activitat de l’allotjament i comparar-la amb els globals del territori, la tipologia d’allotjament i amb la d’altres marques turístiques que se seleccionin. El TDS és una eina de gran importància i utilitat pels allotjaments i és important que aquests en siguin bons coneixedors.

Per a Agustí Comas, conseller comarcal de Turisme, adherir-se a aquests programes té beneficis “tant per a les empreses com per al conjunt del territori, que es posiciona com una destinació turística de qualitat i compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat”. Per això, anima a les empreses del sector que encara no s’hi hagin adherit a iniciar el procés per a fer-ho, i a les que ja compten amb les distincions a renovar-les.