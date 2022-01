La manca de personal ha portat problemes a l’Ajuntament de Castellcir, que comparteix secretaria i intervenció amb el de Calders. Només en l’actual mandat ja hi han passat tres secretaris diferents. N’hi ha que marxen perquè troben feina en ajuntaments més grans, i hi ha hagut la renúncia d’una funcionària habilitada estatal que no ha volgut la plaça en aquests ajuntaments.

Actualment l’ocupa una interina que treballa per als dos municipis, i amb qui esperen haver aconseguit «una certa continuïtat», apunta l’alcalde de Castellcir, Eduard Guiteras. Lamenta que amb tants canvis «hem anat malament», amb l’afegit que al no tenir una plaça fixa assegurada «et pots passar mesos sense una figura tant important com aquesta», la qual cosa endarrereix expedients i projectes. «Voldríem el màxim d’estabilitat i seguretat», apunta. De totes maneres, un funcionari habilitat l’aportaria però «ens tocaria pagar més perquè cobraria més». Diu que això pot resultar inviable per a ajuntaments tant petits, de manera que, com és el cas, molts d’ells opten per compartir la plaça. Però fins a un límit, perquè fa un temps aquesta era a quatre bandes, també compartida amb Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, «i era complicat».