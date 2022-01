La música és un ingredient que no falta a les festes majors, i Sant Vicenç hi aposta malgrat les actuacions s’hagin d’adaptar al protocol covid. Seran concerts en format espectacle, amb el públic assegut per minimitzar riscos. Aquesta nit, a 2/4 d’11 a la sala de Cal Soler, actua Dalton Bang. Demà, a 2/4 de 5 de la tarda, audició de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell, a l’auditori. I diumenge, l’orquestra Venus tancarà els actes de festa major, a les 6 de la tarda a la sala de Cal Soler.