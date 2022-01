El teatre Casal Cultural de Sant Fruitós va acollir aquest divendres l’acte del Pregó de la Festa Major d’Hivern 2022, que va anar a càrrec de dos santfruitosencs, l’activista cultural Josep Sanfeliu i de l’escriptora Marina Altimira, encarregada del pregó jove.

Va obrir l’acte, Lluc Grandia, hereu del poble, que en nom de la pubilla, Daniela Sagués, (absenta per motius laborals) i el seu, va fer una petita pinzellada de la vinculació del màrtir tarragoní Fruitós amb el poble, ressaltant que el pubillatge santfruitosenc participava amb moltes festes majors catalanes, i per això era un orgull viure plenament la de casa. L’alcaldessa Adrià Mazcuñan presentà els pregoners: a Josep Sanfeliu com una persona altruista que ha treballat en diferents entitats cultural i socials, i a la Marina Altimira, com la pregonera més jove, 14 anys, i que ja destaca com escriptora.

Marina Altimira, en el seu breu parlament, va fer èmfasi, del seu desig de seguir endavant amb la literatura i també, com molts joves, ajudar a millorar el poble. Per la seva banda, Josep Sanfeliu va fer un repàs del canvi que ha experimentat Sant Fruitós de Bages, en el darrer mig segle, amb les seves millores i també amb les seves mancances, i va demanar que tant els polítics com els veïns actuïn per cohesionar més la població, per tractar de deixar als fills i néts un poble més ric culturalment i socialment.

La vetllada va estar amenitzada amb la música d’un grup d’alumnes de l’Escola de Música de Navarcles-Sant Fruitós, i l’acte es va cloure amb l’Himne de Sant Fruitós, cantat per tots els assistents.