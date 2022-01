Gina Serra Insua (l’Hospitalet de Llobregat, 1959) és transsexual, i si no hi ha cap imprevist, el proper 26 de gener prendrà possessió com a regidora de Sant Vicenç en Comú a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. D’aquesta manera, es convertirà en la primera regidora trans de la Catalunya Central, i la tercera d’aquest col·lectiu que accedeix a un càrrec electe a tot Catalunya, després d’Irene Puig (CUP) a l’oposició a l’Ajuntament de la Garriga des del 2019, i de Nico Mayolas (ERC), que forma part del govern de Bigues i Riells des del desembre passat. Gina Serra era la número 2 a les llistes, i ara entrarà en substitució de Joan Baptista Costa, que ha deixat el càrrec per motius familiars. Amb el relleu, i per la dedicació de temps més limitada que tindrà la nova regidora (és auxiliar de geriatria a Sanitas Les Corts de Barcelona, on es desplaça pràcticament cada dia), SVCeC sortirà del govern tripartit amb ERC i el PSC, que igualment mantindrà la majoria, i Serra compartirà oposició amb JxSVC (vegeu més informació al desglossat).

Serà la seva primera experiència en política?

En política sí, però en tinc en el món del sindicalisme. Sóc afiliada a UGT i presidenta del comitè de l’empresa on treballo. També tinc experiència com a activista trans. Pertanyo al col·lectiu ATC (Associació de Transsexuals de Catalunya) i a la plataforma trans d’àmbit estatal. També he format part del Consell Nacional de Catalunya de l’Associació LGTBI.

Ser regidora i trans, ho veu més com un repte o com una oportunitat per reivindicar els drets del col·lectiu?

És una oportunitat i una manera de fer-nos visibles.

Aquesta oportunitat es pot diluir si el partit deixa el govern?

Podem donar igualment la visibilitat que necessita el col·lectiu. En polítiques LGTBI ens entendrem perfectament, sense problemes.

Cal que el col·lectiu sigui cada cop més present en la política?

Sí. Temps enrere es vinculava molt amb la prostitució, i no és així perquè hi pot haver persones transsexuals en tots els àmbits. Tenir presència en la política pot ajudar a desestigmatitzar i trencar barreres. Hem de començar a normalitzar que no passa res si vas a una botiga i qui t’atén sigui una persona trans, per exemple, i assumir que la transsexualitat es pot portar des de la infància. La política pot ser una bona eina per ajudar a visibilitzar-ho.

Si no hi ha més representació política del col·lectiu és per falta d’interès o perquè no se us deixa ser prou visibles?

Ens costa poder ocupar llocs destacats de les llistes. Encara hi ha prejudicis a posar persones trans al capdavant de qualsevol cosa.

Què queda per fer a Sant Vicenç per defensar el col·lectiu?

S’està fent molt, però mai no n’hi ha prou. Cal incidir més en les escoles i establir uns protocols clars per evitar problemes si mai hi ha algun alumne trans, i també a l’administració, formant professionals. Per exemple, hi ha un desconeixement generalitzat de què és un lavabo no binari (o que serveixin per a tothom).

Per a vostè, això ha de ser un salt en la política o es limitarà a l’àmbit municipal?

Em limitaré a defensar els drets del col·lectiu des de l’àmbit municipal i a treballar pel poble. Ni tan sols no sé si em tornaré a presentar a les properes eleccions.