Sant Fruitós de Bages va donar ahir el tret de sortida a la festa major d’hivern, amb els actes inicials del programa coincidint amb el dia del seu patró. Un centenar de persones es van aplegar al migdia a la plaça de l’Església, on, després de la missa en honor de Sant Fruitós, hi va haver una actuació gegantera i dels grallers, i es va estrenar la sardana Cantem la llibertat, que el compositor sallentí Jaume Riu ha regalat a Sant Fruitós. Al vespre hi havia previst el pregó, de Josep Sanfeliu, vinculat al teixit associatiu del poble, i avui continua la festa fins al cap de setmana que ve.