Aquest matí s'ha celebrat la 24a Marxa al Terme de Sant Fruitós, organitzada pel Grup Excursionista Posa’t en Marxa, i que ha comptat amb la participació de 1.800 caminaires, que han desafiat el fred matinal. Fins i tot, en alguns punts de la ruta els termòmetres havien baixat per sota dels 5 graus sota zero. Els participants han seguit les instruccions que enguany s'han aplicat per evitar el contagi de la covid, per aquest motiu hi ha hagut una sortida esglaonada de 8 a 9 del matí. Després de realitzar un dels dos recorreguts, el curt de 11,88 km i el llarg de 21,75, els marxadors arribaven a la meta del Parc del Bosquet, on rebien, com a record un buff.