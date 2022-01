L’Ajuntament de Súria ha instal·lat aparells d’exercicis biosaludables a diferents barris de la vila, que s’afegeixen als espais lúdics i de salut que funcionen des de fa anys als Joncarets i Salipota.

Els nous aparells consisteixen en pedals i bicicletes de mans, i han estat instal·lats als barris del Fusteret, Sant Jaume i Santa Maria. L’Ajuntament preveu posar-ne també en altres barris de la vila. Tot i que el seu ús pot ser especialment adient per a persones grans, els nous aparells són aptes per a persones de totes les edats. La instal·lació ha estat una iniciativa de les àrees municipals de Sanitat i de Via Pública, amb l’objectiu d’estendre les bones pràctiques de salut. Per decidir la ubicació concreta en els diferents barris, s’ha comptat amb la col·laboració de les respectives associacions de veïns.