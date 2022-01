L’Ajuntament d’Avià ha convidat els veïns a formar part de la comissió d’impuls dels pressupostos participatius del 2022. El consistori ha fet arribar una carta a les llars dels avianesos per fer-los saber que s’ha obert la convocatòria d’enguany. Els veïns i veïnes del poble poden participar-hi proposant projectes, votant i decidint “a què s’ha de dedicar una part del pressupost municipal de 70.000 euros”, ha declarat Montse Sala, la regidora de Participació Ciutadana.

També es destina un 10% de la dotació total dels comptes anuals municipals perquè els joves del poble facin les seves propostes. La pandèmia de la covid-19 fa inviable l’assemblea pública informativa que se solia fer. Per aquesta raó, existeix una comissió d’impuls que s’encarrega de fer l’estudi, el seguiment i la gestió del procés participatiu “amb l’objectiu que sigui el més transparent possible”.

Les vies de contacte que ha facilitat el consistori per poder formar part d'aquesta comissió són el correu electrònic (avia@diba.cat) i les següents dades personals: el DNI i el telèfon mòbil.

El termini per demanar formar-ne part finalitza el dia 6 de febrer. Un cop tancat el termini per formalitzar les inscripcions, el consistori confirmarà la petició i convocarà una primera reunió online. La regidora Montse Sala ha volgut agrair a l’avançada “la col·laboració de tothom per formar part d’un poble actiu”.