Castellgalí ja té en servei el nou gimnàs municipal, un edifici de nova construcció que s’ha alçat a la zona d’equipaments, just al costat de les piscines i davant de l’escola. Obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 del vespre i ofereix diferents propostes de sessions dirigides.

La gestió de l’equipament anirà a càrrec durant les primeres 14 setmanes pel Consell Esportiu del Bages, que ha estat seleccionat per concurs públic. Passat aquest temps es traurà, també a concurs públic, la gestió conjunta de la piscina i del gimnàs municipal per un període de dos anys prorrogables. L’objectiu del consistori és arribar a uns 355 usuaris a llarg termini. L’edifici del nou gimnàs, que consta de dues plantes d’uns 400 metres quadrats cadascuna i amb una gran vidriera, ha tingut un cost d’uns 677.000 euros, dels quals més de dues terceres parts han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona.