Navarcles ha decidit introduir diversos canvis i ajustos en el sistema de recollida de les deixalles porta a porta, que va implantar fa quatre anys i que en aquest temps ha fet que el municipi fes un salt molt important en els índexs de reciclatge.

La primera de les modificacions és un tancament de l’àrea d’emergència, amb un accés controlat amb clau electrònica per a les persones usuàries que ho sol·licitin de forma justificada. El consistori recorda que l’àrea d’emergència no és una deixalleria, sinó que només s’ha d’utilitzar en casos molt concrets.

D’altra banda, s’implanta la recollida d’oli de cuina usat setmanal (cada dilluns) amb el porta a porta. En aquest sentit, es recorda que es tracta d’un residu «altament contaminant per l’aigua» i que no es pot llançar per l’aigüera. A més, es promou una campanya de conscienciació, educació i sensibilització enfocada a la prevenció i reducció de les deixalles, la seva bona recollida i el reciclatge.