L’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sant Vicenç de Castellet ja ha posat en marxa el Bicitancat, un espai per aparcar de forma segura la bicicleta mentre es fa ús del tren. Aquest és un dels 10 primers aparcaments de bicicletes d’aquest tipus que Ferrocarrils ha acabat d’instal·lar aquest mes de gener en diferents estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, entre les quals també hi ha les de Piera, Vilanova del Camí i Martorell.

L’ús d’aquest aparcament, al qual s’accedeix a través d’una aplicació mòbil, serà gratuït durant 24 hores el primer any de funcionament. En el cas del de Sant Vicenç l’equipament, que és una caseta metàl·lica prefabricada, té una capacitat per a 54 bicicletes. Amb aquest servei Ferrocarrils i els ajuntaments de les localitats on s’ha posat en marxa volen potenciar la mobilitat sostenible i aconseguir que les persones usuàries que es desplacen fins a l’estació de ferrocarrils evitin l’ús del cotxe i ho facin en bicicleta.

Per fer ús del servei els usuaris han de descarregar-se l’aplicació gratuïta Pverde o bé entrar a www.parkingverde.com i registrar-hi les dades personals i la bicicleta. D’aquesta manera, obtindran un codi que, o a través del teclat de la porta o amb la mateixa aplicació, els permet obrir i tancar l’accés a l’aparcament on es poden estacionar les bicicletes. L’estacionament és exclusiu per a bicicletes degudament registrades i cada plaça està destinada a una única bicicleta i no se’n pot utilitzar més d’una. El servei no permet reservar cap plaça a títol propi i la disponibilitat està subjecta al nivell d’ocupació. La tarifa d’abonament és gratuïta.

En total, amb aquests primers deu Bicitancats, Ferrocarrils posa a disposició de la ciutadania 280 noves places d’aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions que estan operatius les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. El primer any d’alta, el servei és gratuït les primeres 24 hores des del moment de l’estacionament. En cas d’excedir-les el cost del servei és de 0,30 euros l’hora.

Ferrocarrils assegura que, aquest 2022, buscarà emplaçament per a deu Bicitancats més, conjuntament amb els municipis per on circulen les línies metropolitanes i n’anirà instal·lant a mesura que hi hagi demanda. A més dels aparcaments segurs per a bicicletes, FGC compta actualment també amb altres 820 places d’aparcaments per a vehicles de micromobilitat amb diferents tipus de solucions.