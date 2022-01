L’afectació creixent del coronavirus a les aules dels centres de la Catalunya Central la constaten dia a dia els docents amb el moviment de baixes i altes a les plantilles, i les reflecteixen les dades del portal Traçacovid. Malgrat el nombre d’aules en quarantena segueix sent baix, com a conseqüència dels nous criteris d’aquest trimestre (molt més laxes) per establir-les, les xifres globals de persones confinades i de positius detectats en l’àmbit educatiu mostren l’impacte a l’alça des que es va reprendre l’activitat després de les vacances de Nadal.

En només deu dies, els que van des del final de la primera setmana d’aquest segon trimestre (el 15 de gener) fins a aquest dimarts (25 de gener), al conjunt de les comarques de l’àrea d’influència de Regió7 s’han gairebé duplicat el total d’alumnes confinats i més que duplicat el nombre de positius de covid registrats els darrers deu dies. Entre totes hi ha en l’últim registre només 10 grups-classe complets fent quarantena (4 al Bages, 5 a l’Anoia i 1 a l’Alt Urgell) que sumen 289 persones que han d’estar preventivament a casa. Però si es fa un recompte global de confinats (encara que no suposin l’aturada completa d’una aula) veiem que les xifres són molt diferents. En aquest últim balanç, entre el Bages, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i l’Alt Urgell sumen 6.829 persones confinades en l’àmbit de l’ensenyament, 3.132 més que deus dies enrere (un augment del 85% en aquest període de temps). I pel que fa a la xifra de positius registrats en el context escolar (que no vol dir que s’hagin contagiat a les aules) en els últims 10 dies, la xifra global és de 7.535, 4.089 més que els que s’havien detectat en acabar la primera setmana (un augment del 118%). En nombres relatius, la comarca on més han augmentat en aquest interval de temps els positius acumulats en deu dies ha estat al Moianès, ja que ha passat de 86 a 231 (una puja del 168%). Al Bages, se n’han registrat 1.900 més (+116%) i a l’Anoia s’ha passat de 951 a 2.419 (1.468 casos més, que suposen un increment del 154%). Al conjunt de centres educatius de Catalunya, ahir hi havia un total de 114.314 persones confinades (el 8% docents, i el 92% alumnes), i en els darrers deu dies s’han detectat en l’àmbit educatiu un total de 136.876 positius de covid. Hi havia quatre centres completament confinats, tots ells fora de les comarques de l’àrea central.