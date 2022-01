Monistrol de Montserrat reviurà aquest cap de setmana una de les etapes més singulars del seu passat, amb les recreacions històriques per tot el nucli antic que recorden l’arribada de la pesta al segle XVI i el Vot de Poble amb què la vila es va encomanar a Sant Sebastià per sortir-se’n. La Festa dels Romeus, que l’any passat es va haver de suspendre per la pandèmia, es preveu celebrar amb una certa normalitat però encara amb alguns impediments, com la supressió d’algunes escenes que hi havia programades a causa de la covid.

El reclam dels Romeus tornaran a ser els espectacles al carrer entre 2/4 d’11 del matí i els voltants de les 8 del vespre. Si no hi ha més baixes d’última hora, se’n preveuen més d’una desena de diferents entre dissabte i diumenge a càrrec d’unes 150 persones i entitats del poble, amb la novetat que enguany es diferenciarà entre unes representacions matinals de caràcter més alegre i caracteritzades com «la festa», i unes tardes orientades en «la pesta», amb escenes d’un to més obscur quant al contingut de les històries. Aquest contrast entre matins amb propostes com els «enamorats», «els Joglars», o «les danses renaixentistes» i tardes amb «l’arribada dels metges», «el carro dels morts», o «l’hospital», vol ser una nova aposta que convidi el visitant a passar el dia a Monistrol per completar la història, que diumenge tindrà un final més potent. A banda de les recreacions històriques, la festa dels Romeus es complementarà amb un mercat a la plaça de la Font Gran, amb una quinzena de parades de productes alimentaris i d’artesania i ambientat amb joglars i pelegrins.