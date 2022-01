Els amics i familiars dels veïns i veïnes víctimes de la guerra civil espanyola i de la segona guerra mundial, comptaran amb un punt de trobada per a la memòria i el record a Sant Fruitós de Bages. Aquest nou espai estarà ubicat als jardins de la plaça de la Vila, just darrera de l’Ajuntament, una zona per a vianants tranquil·la i espaiosa.

Presidirà aquest espai memorial una escultura batejada amb el nom de “Memòria”, obra de l’artista santfruitosenca Neus Serra, juntament amb dues llambordes Stolpersteine que es col·locaran en el mateix punt. Aquestes llambordes, impulsades per l’artista alemany Gunter Demnig, homenatgen a totes les víctimes deportades a camps de concentració nazis. A Sant Fruitós de Bages es col·locaran en record a Antonio Escalé Claramunt i Artur Cura Bosch qui van morir al camp de Mauthausen els anys 1941 i 1942 respectivament. Aquest espai s’inaugurarà aquest diumenge 30 de gener a la 12 del migdia, emmarcat dins els actes del Dia Internacional de l’Holocaust que es commemora cada 27 de gener. L’acte comptarà amb representants de l’associació de l’Amical de Mauthausen i altres camps de concentració nazis, del Memorial Democràtic i també amb alumnes de l’institut Gerbert d’Aurillac, qui han estat els grans impulsors de la recerca històrica que ha permès obrir el camí del coneixement d’aquesta època tant fosca. Emmarcat dins aquesta mateixa efemèride, avui dijous, a les 7 de la tarda, s’inaugura a la Biblioteca Municipal l’exposició “Camps: camins de pau”, una mostra realitzada conjuntament per FotoArt Manresa i els alumnes de l’institut Gerbert d’Aurillac i altres instituts de la comarca, arran de l’experiència viscuda l’any 2019 durant la seva visita als camps de concentració de Mathausen i Gusen. La mostra es podrà veure fins el 20 de febrer. Aquest any 2022 Sant Fruitós de Bages celebra la tercera edició del cicle “Sant Fruitós de Bages i els camps d’extermini nazis “recordar per no oblidar”.