Monistrol de Montserrat es trasllada aquest cap de setmana al segle XVI, l’època en què la pesta bubònica va fer estralls. Demà i diumenge s’hi celebra Festa dels Romeus, que fa reviure una de les etapes més singulars del passat de la població amb la teatralització d’aquests fets històrics.

Com a novetat, enguany s’estrena un format que situarà les escenes de caràcter més alegre als matins, amb la part anomenada «la festa»; i les escenes de to més obscur a les tardes, batejades com «la pesta». L’alcalde, Joan Miguel, valora positivament aquest canvi: «veig molt encertada aquesta diferenciació del contingut. Fins ara les escenes eren més barrejades, per exemple a qualsevol hora es podia veure a passar el carro dels morts». Ara no. Caldrà esperar a la tarda, tant de demà com de diumenge. Aquesta nova aposta convida al visitant a passar el dia a Monistrol per completar la història, que diumenge tindrà un final més potent.

Després del matí amb escenes com ara l’arribada i la visita del pare abat, mostassaf i els nens, i l’horta hivernal, al migdia arribarà la pesta. I a la tarda, serà el torn de l’arribada dels metges, els empestats, el carro dels morts i danses renaixentistes, entre d’altres.

Les recreacions ompliran els carrers del nucli antic de Monistrol de Montserrat demà i diumenge des de 2/4 d’11 del matí fins a les 8 del vespre. Després del parèntesi de l’any passat, quan la pandèmia va obligar a suspendre la festa, enguany els Romeus es podran celebrar amb certa normalitat, amb el compliment de les mesures covid i encara amb alguns impediments, com la supressió d’algunes escenes. «Tenim actors i actrius amb covid, i per exemple no podrem comptar amb l’escena del safareig» explica Joan Miguel. L’alcalde també es vesteix d’època, juntament amb els nombrosos actors i actrius amateurs que hi participen. En total són unes 150 persones, i també entitats del poble.

Altres elements que configuren el conjunt de la Festa dels Romeus són la música tradicional interpretada per Sübitus, i les parades de productes alimentaris i d’artesania. Aquest mercat s’ubicarà a la plaça de la Font Gran i comptarà amb una quinzena de parades. En aquest espai, joglars, peregrins, remeieres, pagesos i burgesos, entre altres personatges, interactuaran amb el públic.

Romeus, que enguany arriba a la novena edició, és una festa molt concorreguda, assenyala l’alcalde: «Té cada cop més ressò i atrau molts visitants».