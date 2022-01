Castellbell i el Vilar iniciarà en les properes setmanes una nova fase de rehabilitació de l’església de la Bauma. Encara no serà la definitiva, però completarà les actuacions en els elements de més risc per a la seguretat i deixarà el temple en condicions perquè pugui tornar a acollir activitats quan calgui, tot i que quedarà pendent la il·luminació i la sonorització.

L’Ajuntament ja ha aprovat inicialment el projecte, i l’aprovació definitiva es preveu al febrer. Es tracta de la segona fase dels treballs, que s’executarà per complet aquest 2022 amb uns 294.000 euros. Ara fa un any que es va certificar l’obra de la primera fase, però l’Ajuntament ha hagut d’esperar a tenir lligat tot el finançament per poder reprendre les obres, amb un crèdit de la Diputació que s’afegirà els 85.000 euros que ja es tenien de la Generalitat.

Després d’una primera actuació orientada bàsicament a les cobertes i les façanes del temple, ara s’acabaran de consolidar els elements estructurals i més malmesos amb un treball en diversos fronts. Si en la primera fase es va assegurar l’estructura de la rosassa, ara es reconstruirà i es renovaran els vitralls, però també s’acabaran de rehabilitar la façana i la coberta amb la col·locació de teules vidriades i la substitució d’altres de malmeses, i s’intervindrà a la torrassa, d’on es trauran les males herbes, es renovaran peces de ceràmica, s’impermeabilitzarà, es rehabilitarà, i s’acabarà el terrat. A l’interior de la nau, entre altres coses es repicarà el morter danyat i es tornarà a arrebossar, s’arranjaran les columnes, es reposarà l’enguixat de la volta, i es repararan ràfecs i gàrgoles.

S’arribarà a l’equador de l’obra

Un cop acabats els treballs, entre totes dues fases s’hauran invertit uns 600.000 euros d’una obra que en el seu conjunt es calcula que en costarà més de 2 milions, apunta l’alcaldessa, Montse Badia. Tanmateix, ja s’hauran completat les intervencions pel que fa a estructura, com a mínim pel que fa a l’eliminació dels riscos que encara comporta actualment el temple per a possibles activitats a l’interior, de manera que, si convé i es considera oportú, ja es podria reobrir.

Tanmateix, quedaran pendents un parell més de fases, que encara no tenen data per poder completar les actuacions. Hi haurà una tercera fase «més de caire decoratiu» i funcional, amb tasques de pintura, la col·locació dels vitralls de nova creació, la sonorització i la il·luminació, a banda d’algunes reformes exteriors. Finalment, es farà la museïtzació.

Tot plegat ha de consolidar l’església de la Bauma com una peça clau del modernisme «i amb l’esperit d’acabar-la tal com la va idear en el seu moment Alexandre Soler i March», diu Badia, tenint en compte que es va inaugurar el 1908 de forma incompleta i va patir danys amb la riuada del 1971.

Paral·lelament, l’Ajuntament està negociant amb el Bisbat de Vic l’ampliació de la cessió d’ús del temple, que ara és de 25 anys.