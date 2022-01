Monistrol de Montserrat ha encetat aquest dissabte la Festa dels Romeus que transporta tot el municipi al segle XVI, l'època en què la pesta bubònica va fer estralls. Una festivitat que dura fins diumenge i fa reviure una de les etapes més singulars del passat de la població amb la teatralització d'aquests fets històrics.

Com a novetat, enguany s'ha estrenat un format que ha situat les escenes de caràcter més alegre als matins, amb la part anomenada «la festa»; i les escenes de to més obscur a les tardes, batejades com «la pesta». L'alcalde, Joan Miguel, ha valorat positivament aquest canvi: «veig molt encertada aquesta diferenciació del contingut. Fins ara les escenes eren més barrejades, per exemple a qualsevol hora es podia veure a passar el carro dels morts».

El matí de dissabte s'ha viscut amb els carrers concorreguts i amb ganes de viure aquesta representativa festa, amb actes com ra l'arribada i la visita del pare abat, mostassaf i els nens, i l'horta hivernal, al migdia ha arribat la pesta.

Altres elements que han configurat el conjunt de la Festa dels Romeus són la música tradicional interpretada per Sübitus, i les parades de productes alimentaris i d'artesania. Aquest mercat s'ha ubicat a la plaça de la Font Gran i ha comptat amb una quinzena de parades. En aquest espai, joglars, peregrins, remeieres, pagesos i burgesos, entre altres personatges, han interactuat amb el públic.

Romeus, que enguany arriba a la novena edició, és una festa molt concorreguda, assenyala l'alcalde: «Té cada cop més ressò i atrau molts visitants».