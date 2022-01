L’autopista Terrassa-Manresa va recuperar el 2021 una part del trànsit que va perdre el 2020 a causa de l’extens període de temps amb confinaments i restriccions, però segueix lluny de les seves millors xifres. I es reitera que el seu pes dins del corredor viari del sud del Bages és encara força inferior en relació amb la C-55.

L’any passat (que també va tenir restriccions de mobilitat, sobretot durant dos mesos després de Nadal, quan hi havia decretat el confinament comarcal), aquesta via ràpida de pagament va registrar un total de 15.799 vehicles diaris al seu pas pel peatge de Sant Vicenç-Castellbell. Això suposa, d’una banda, un augment del 24,1% (3.073 vehicles més de mitjana diària) en relació amb l’any anterior, el primer tocat de ple per la pandèmia. D’aquest total, una mitjana diària de 10.988 vehicles va passar per la barrera central (troncal), mentre que 4.811 ho van fer per la lateral, és a dir, va sortir de l’autopista o hi van accedir en aquest punt. D’altra banda, la xifra de trànsit suposa que a aquesta via li queda molt camí per córrer encara per apropar-se a les xifres de just abans de la pandèmia, i encara més als seus màxims històrics. Abans de l’arribada de la covid, aquesta C-16 havia mostrat una progressiva línia de creixement, coincidint amb l’aplicació, el 2016, de nous descomptes, de manera que es va passar dels menys de 14.000 vehicles diaris del 2014 als més dels 19.000 dels anys 2018 i 2019. Una evolució que es va veure fulminada el 2020 amb les estrictes restriccions decretades, ja que la caiguda de trànsit va ser d’un terç (més de 6.000 vehicles) i es va situar aquell any en 12.726 de mitjana diària al pas per barrera. El 2019, abans de la pandèmia, l’autopista va registrar un ínfim descens del 0,1%, però en tot cas en aquell moment consolidava l’augment que havia marcat al llarg de cinc anys i la seva aproximació cap a una xifra de referència, com són els 20.000 (xifra superada el 2007 i 2008).

Cal tenir present que en el conjunt del corredor que formen la C-16 i la C-55 en aquest tram sud (on hi ha el peatge) hi ha una mitjana de trànsit que oscil·la entre els 45.000 i els 50.000 vehicles (tenint en compte que els dos últims anys han estat trastocats per la pandèmia), el que vol dir que l’autopista suporta encara tot just un terç d’aquesta mobilitat. La C-16 és de les poques vies que queden amb peatge a Catalunya, després que el 31 d’agost passat van finalitzar les concessions de cinc trams. Tres de titularitat estatal: dos a l’AP-7 (entre Tarragona i la Jonquera i entre Montmeló i el Papiol) i un a l’AP-2 (entre Saragossa i el Vendrell). Els altres dos corresponien a la C-32 (entre Montgat i Palafolls) i la C-33 (entre Barcelona i Granollers), que són competència de la Generalitat.