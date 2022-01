Sant Fruitós ha inaugurat aquest diumenge al migdia l’Espai de la Memòria, una zona habilitada perquè els familiars i amics dels veïns i veïnes víctimes de la guerra civil espanyola i de la segona guerra mundial puguin tenir-hi un punt de trobada per al record i homenatge dels seus éssers estimats. L’espai es troba situat als jardins de la plaça de la Vila, just darrera l’edifici de l’ajuntament.

L’acte, que ha estat presidit per l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i conduït per la regidora de Cultura i Festes, Laia Feliu, ha comptat amb la presència de Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic. També hi han assistit Josep Sinca, nebot d’Artur Cura, un dels santfruitosencs assassinats en un camp de concentració alemany; Victòria Soler, professora de l’Institut Gerbert d’Aurillac, i alumnes d’aquest centre, que han realitzat el projecte de recerca i visita als camps de concentració.

Àdria Mazcuñan ha posat en relleu que que s’inaugurava aquest nou espai presidit per l’escultura Memòria, obra de l’artista local Neus Serra, en record dels santfruitosencs i santfruitosenques víctimes de la guerra civil espanyola i de la segona guerra mundial, i també es col·locaven dues llambordes Stolpersteine, impulsades per l’artista alemany Gunter Demnig, en record a Antonio Escalé Claramunt i Artur Cura Bosch, dos santfruitosencs que van morir al camp de Mauthausen els anys 1941 i 1942 respectivament.

Vicenç Villatoro en el seu parlament ha posat en relleu que «el dolor no es cura amb l’oblit, el dol no es fa oblidant, el dol es fa recordant i sabent. Avui amb aquest reconeixement també volem acompanyar les famílies en el seu dol».

Els integrants del col·lectiu Música per la llibertat, han aportat la part musical interpretant El cant dels ocells, L’himne a l’alegria, Bella Ciao i, finalment, Els segadors, amb el que s’ha posat el punt i final a l’acte, mentre el nombrós públic que hi assistia, dipositava roses al monument i a les llambordes.