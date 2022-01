A Monistrol de Montserrat va ser possible, aquest cap de setmana, comprar butlles papals per pecar sense remordiments ni càstigs divins. O bé conèixer la saviesa de les dones remeieres. Però també veure els estralls que va causar la pesta bubònica al segle XVI i com hi va fer front el poble: invocant els favors de sant Sebastià. Monistrol va reviure aquests fets amb la Festa dels Romeus. Ajornada per la pandèmia l’any passat, en aquesta ocasió va omplir els carrers i les places del nucli antic del poble, sobretot ahir al migdia.

Enguany les escenes teatralitzades més festives es van representar al matí, mentre que les més dramàtiques, com els efectes de la pesta, amb l’impressionant carro dels morts que arreplegava la gent que es moria, es van poder veure a la tarda. Més de 150 actors amateurs, veïns del poble, van fer possible la celebració.

Les escenes de l’època que es representaven es repartien en punts fixos com la plaça del Bo-Bo, la plaça de l’Església i la de la Font Gran, i altres eren itinerants. Com els pelegrins guiats per un cec «que tot ho sent però res pot veure», segons pregonava. Buscava per Monistrol «el més gran bergant: el rei Torrat». El va trobar entre el públic. El cec també venia butlles papals per fornicar, beure amb desmesura i menjar amb gola, sense pecar.

La plaça de la Font Gran va ser un dels llocs centrals de la festa, amb parades d’artesans i la representació de diverses escenes. I el passeig de la Canaleta va ser per on va arribar la pesta i els metges, amb màscares de l’època, per fer-hi front. També l’escenari de la festa final un cop obrat el miracle. La música va anar a càrrec del grup Sübitus Medieval, i durant tot el dia també es van poder veure escenes d’enamorats, l’arribada del pare abat i danses.