Santpedor difondrà els seus atractius a través de dues propostes diferents que s’hauran posat en marxa en menys d’un mes de diferència. D’una banda, un servei regular de visites turístiques que ha impulsat l’Ajuntament i que arrencaran el cap de setmana vinent. I, d’altra banda, una gimcana digital que ofereix una descoberta de racons i històries.

Pel que fa a la primera de les propostes, l’oficina de turisme de Santpedor oferirà visites guiades el primer dissabte de cada mes. La primera serà el 5 de febrer. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer els atractius del poble a través d’un servei regular de visites i rutes guiades dels elements patrimonials, naturals i emblemàtics de Santpedor. El regidor de Turisme, Toni Puiggròs, explica que «la iniciativa vol potenciar el coneixement del nostre poble i també fer-lo un punt d’atracció de visitants».

La primera visita serà a la font de les Escales, documentada per primer cop l’any 1291 i ubicada al subsòl de la plaça de la Font. És la font més antiga del poble i va ser fins al 1909 l’únic punt d’aprovisionament d’aigua del poble a part dels pous. Les visites es faran de 10 a 1 del migdia per grups de màxim 10 persones cada mitja hora i és imprescindible inscriure-s’hi prèviament a través de la web de l’Ajuntament.

Les visites turístiques coincidiran amb els dissabtes de plaça, que se celebren cada primer dissabte de mes. La plaça Gran U d’Octubre acull el mercat de proximitat i el mercat de la rampoina, a més d’altres activitats culturals i gastronòmiques coordinades per l’entitat Horts amb Flors, amb el suport de l’Ajuntament. Les visites turístiques pretenen complementar els dissabtes de plaça amb la finalitat de dinamitzar el poble i els seus atractius.

La segona proposta consisteix en un joc de pistes digital i gratuït que permet conèixer Santpedor i la seva història en una experiència d’entreteniment que es pot fer en qualsevol moment a través d’un dispositiu mòbil i que recorre els carrers del barri antic de manera diferent.

La gimcana té un total de 14 enigmes, es recorren 1,2 km i té una durada de poc més d’una hora. Per tal de participar-hi només cal escanejar amb el mòbil el codi QR que es troba a les cartelleres i que et fa situar a la plaça Gran U d’Octubre com a punt d’inici. Amb el nom Bruixes i tambors, es fa referència al Timbaler del Bruc i a l’episodi de cacera de bruixes que hi va haver fa 400 anys a Santpedor.

La gimcana turística és un joc apte per a tots els públics, tant familiar com adult, i té com a objectiu transformar l’experiència turística en un entorn d’entreteniment en què se sumen història, coneixement i entreteniment. La iniciativa ha estat impulsada per l’Ajuntament i ha tingut el suport de la Diputació.