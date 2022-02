El col·lectiu Comunión Tradicionalista Carlista ha fet un comunicat en què exalça l'acte convocat dissabte passat a Montserrat i que va congregar uns centenars de persones, acció que argumenta com un «desgreuge» per la recent retirada del monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, que estava ubicat des de feia dècades a la plaça dels Apòstols, a prop del monestir. I hi subratllen que «el que ha unit als carlistes catalans» en aquest acte que qualifiquen d’«imponent», és «el deure d'honrar als nostres màrtirs, perpetuar la seva memòria, sol·licitar la seva intercessió i ser fidels a la Tradició que heretem dels nostres predecessors».

En el comunicat posen en relleu que amb aquesta acció de desgreuge «les diferents organitzacions carlistes de Catalunya han donat un exemple a tota Espanya d'unitat d'acció quan l'ha exigit un bé superior. Així, s'han conjuminat tres-cents boines vermelles, tradicionalistes i catalans de bé per a reparar la doble profanació contra el terç de requetés de La nostra Senyora de Montserrat. D'una banda, la produïda dins de la Cripta-Mausoleu fa uns mesos i, per un altre, amb la indignant retirada del monument al Requeté que presidia el Mausoleu». Comunión Tradicionalista Carlista afirma que l'acte va tenir un caràcter «religiós, allunyat de tota reivindicació política, dinàstica o partidista». Els congregats formaven una comitiva encapçalada per un gran crucifix i amb una imatge de la Moreneta, i portaven les identificatives boines carlistes vermelles, banderes carlistes, espanyoles i senyeres. El Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat va donar suport a la rebel·lió militar de signe feixista contra el Govern de la Segona República Espanyola. Durant el franquisme, l’any 1958, es va erigir una cripta funerària, a un extrem de la plaça dels Apòstols, on reposen les restes de 319 combatents d’aquesta unitat militar franquista, juntament amb la bandera de la unitat. En el mateix espai hi havia una escultura de bronze sobre un petit túmul de pedra, representant un requetè malferit amb la mirada adreçada al monestir de Montserrat, amb la inscripció «Recorda el seu exemple i sacrifici. Terç de Requetès Mare de Déu de Montserrat. 1936-1939». Aquesta escultura és la que s’ha tret i ara només en resta el pedestal. Amb aquesta acció es va donar compliment a un acord parlamentari. L’octubre passat, la Comissió de Justícia del Parlament va aprovar la retirada del monument, amb els vots a favor de totes les forces de la cambra, a excepció de Vox, que hi va votar en contra, i de Ciutadans, que es va abstenir. Es tractava de la segona vegada que la Cambra exigia la retirada. Ja ho va fer el 2018, però l’escultura no s’havia acabat retirant fins ara.