La Diputació de Barcelona ha realitzat l’inventari dels cementiris municipals de Balsareny i Gaià, una eina de suport per a la gestió d’aquests equipaments. Els treballs inclouen el traspàs de totes les dades dels llibres de registre a una base de dades i la identificació de tota la informació que no està al dia, així com l’anàlisi del compliment de la normativa que li és d’aplicació i un esquema de cada cementiri amb ubicació de les seves unitats d’enterrament.

El cementiri municipal de Balsareny disposa de 1.196 unitats d’enterrament, dels quals 1.176 són nínxols i 20 columbaris, i pel que fa al cementiri de Gaià, disposa de 80 nínxols. En ambdós casos, en el traspàs de dades al suport informàtic s’ha detectat que en algunes unitats d’enterrament caldria fer gestions per verificar els titulars de les concessions, o bé altres problemes relacionats amb la data i el termini de les concessions que consten com a vigents. El treball realitzat també indica que cal millorar la gestió per part municipal ja que pot facilitar la recuperació d’unitats disponibles per als propers anys i no haver-los d’ampliar, ja que s’ha vist que les que queden lliures i sense concessió per fer front a la mortalitat prevista per als propers 10 anys no son suficients en el cas de Balsareny, i en el cas de Gaià, poder cobrir les defuncions dels propers 25 anys. Aquests inventaris permeten una gestió informatitzada de les dades, identifiquen les unitats d’enterrament disponibles i detecten les anomalies que s’han generat al llarg de la història de la gestió dels cementiris, el que permet plantejar actuacions de futur per tal de solucionar-les, i així, millorar la gestió municipal del servei.