La incidència de la pandèmia a les aules de la Catalunya Central en forma de positius i quarantenes comença a estabilitzar-se però continua en xifres molt altes, després d’un inici de tercer trimestre on la variant òmicron ha impactat de manera contundent en l’entorn educatiu.

Una xifra per entendre’n la magnitud: en aquestes tres setmanes posteriors a les festes de Nadal s’han registrat a les set comarques de l’àrea d’influència de Regió7 més de 16.000 positius en el context dels centres escolars, i una xifra molt similar ha hagut de fer confinament. És a dir, més de 5.000 positius i confinaments de mitjana setmanal.

Al llarg de tot el primer trimestre, que es va acabar tot just quan l’òmicron havia començat a fer la seva entrada (es va considerar que era dominant a final de desembre), els centres del Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Anoia van acumular uns 3.700 positius (i unes 12.000 persones en quarantena), el que es tradueix en una mitjana d’uns 270 setmanals. És a dir, en aquesta represa del curs la mitjana s’ha multiplicat per 20.

Puja, però amb desacceleració

De fet, com a referència, en l’última setmana del primer trimestre (quan la nova variant ja començava a entrar a les aules), al Bages s’havien registrat 373 positius acumulats en deu dies. En el tancament només de la setmana passada, aquesta xifra ha estat de 3.098, vuit cops superior.

Ara bé les últimes dades mostren, en consonància amb les xifres generals, un alentiment o estabilització de l’impacte de la covid a les aules, si bé continuen encara disparades.

El fet és que en el balanç de l’última setmana hi havia un total de 6.586 positius registrats en l’àmbit educatiu del conjunt de les comarques de l’àrea de Regió7. Certament, una xifra molt alta, fins i tot lleugerament superior encara a la de la setmana anterior (havien estat 6.363). Però que es poden considerar com una estabilització, ja que entre la primera i la segona setmanes aquesta dada es va pràcticament duplicar. Llavors es va passar de 3.446 positius (tancament de la primera) a aquests 6.363 de la segona.

600 més al Bages

En termes relatius, la comarca on més ha augmentat el nombre de positius registrats en aquesta última setmana ha estat el Moianès, on s’ha passat de 137 a 188 (un creixement del 37%). Al Bages, però, l’augment també és encara significatiu, tenint en compte que parlem de xifres globals més grans. En aquesta última setmana hi ha hagut 3.098 positius confirmats per test, gairebé 600 més que els que s’havien registrat en l’anterior (+23%).

Pocs grups

Les dades de positius i de confinats totals contrasten amb les xifres de grups complets en quarantena, absolutament baixes, a conseqüència dels criteris establerts en aquest curs per determinar quan es fan aquests confinaments grupals.

En el balanç de l’última setmana constaven (segons dades del portal Traçacovid) només cinc grups confinats al conjunt de les set comarques: tres al Bages, un al Berguedà i un a l’Anoia, que sumaven un total de 141 persones en quarantena, una ínfima part de les més de 4.500 que hi havia en total.

Cal recordar que des de l’inici d’aquest segon trimestre s’han eliminat les quarantenes si hi ha casos esporàdics a educació infantil i primària. Tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, únicament s’indica quarantena quan hi ha cinc casos o més, o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies.

En aquest cas, els alumnes immunitzats n’estan exempts i només fan quarantena els alumnes no immunitzats. Es consideren immunitzats aquells alumnes amb la pauta completa i aquells que hagin estat positius en els darrers 3 mesos. Els immunitzats poden, per tant, seguir anant a classe, fent-se un test que s’activa a les farmàcies.

A secundària, es mantenen els protocols que ja hi havia establerts. L’alumnat immunitzat tampoc ha de fer quarantena, mentre que els no immunitzats l’han de fer durant 7 dies.