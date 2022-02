El risc de rebrot de la covid-19 marca una clara tendència a la baixa en la darrera setmana en el conjunt de la regió central, per bé que continua sent un dels territoris amb l’índex més elevat de Catalunya. L’Anoia, amb 5.948 punts es troba entre les deu comarques amb l’indicador més elevat, i també és manté per sobre dels 5.000 punts al Bages (5.591), al Moianès (5.430) i al Solsonès (5.209). En canvi, la Cerdanya té l’índex més baixa de tot Catalunya juntament amb la Vall d’Aran, per sota dels 3.000 punts.

Malgrat les diferències entre comarques, hi ha una tendència generalitzada a la baixa en els principals indicadors de la pandèmia que s’observa en l’última setmana. Fins i tot l’Anoia i el Bages, que són les dues comarques on més es resisteix a baixar el risc de rebrot, tenen ara uns nivells similars als de començament de mes, amb una desacceleració tant del risc de rebrot com de la velocitat de propagació o dels nous contagis. La reculada ha estat constant en els darrers set dies (segons les dades facilitades ahir pel departament de Salut relatives al 27 de gener), tret del Solsonès, on la tendència és igualment a la baixa però amb oscil·lacions. On més estan millorant els indicadors és al Berguedà i la Cerdanya, que tenen un risc de rebrot i una velocitat de propagació dels més baixos de Catalunya. En el cas del Berguedà també destaca la reducció dels nous contagis, que pràcticament han caigut a la meitat en la darrera setmana, tenint en compte que s’ha passat dels 1.307 entre el 14 i el 20 de gener als 859 que es van diagnosticar del 21 al 27 de gener. També ha estat important la reculada de casos i del risc de rebrot al Moianès que, tot i tenir encara un dels nivells més elevats de Catalunya (5.430 punts), ha reduït de prop de 3.000 punts en la darrera setmana. D’altra banda, la Cerdanya té un risc de rebrot inferior als 3.000 punts, i això la situa per sota dels nivells que va tenir a l’estiu o per Nadal de l’any passat quan la majoria de comarques de Catalunya mantenen uns nivells rècord de risc de rebrot des que va començar la pandèmia. Les dades de la Cerdanya també es reflecteixen a la seva capital, que és la que té un risc de rebrot més baix d’entre les poblacions més grans de Catalunya, amb 2.115 punts. Ciutats com Manresa (amb 5.276 punts) o Igualada (amb 5.465) estan per sobre de la mitjana de Catalunya, que ahir marcava un risc de rebrot de 4.965 punts. Olesa superava els 6.000 punts.