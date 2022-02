L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en funcionament aquesta setmana una nova pista de vòlei platja, que es troba ubicada just al darrera de l’escola Pla del Puig, prop del pavelló d’esports municipal. Aquesta nova instal·lació substitueix l’antiga pista que es va haver de suprimir degut a les obres de construcció de la nova escola.

La pista estarà oberta de dilluns a diumenge en horari diürn i podrà fer-ne ús tothom qui ho desitgi. Per tal d’assegurar una bona convivència, el consistori demana que els usuaris que es trobin a la pista estableixin torns de joc per tal que tothom en pugui gaudir. Les persones menors d’edat hauran d’anar acompanyades d’un d’adult. L'Ajuntament fa una crida al "civisme de tots i totes per un bon manteniment de la instal·lació, deixant l’espai net de deixalles i en bon estat".