Sant Joan de Vilatorrada preveu augmentar les línies de P3 que hi ha actualment a les escoles del municipi de cara al curs vinent. Gràcies a l’augment de la natalitat, recuperarà les cinc línies que tenia el curs 2019-2020 i de les quals n’havia perdut una, primer a l’escola Joncadella, que l’ha recuperada enguany quan l’ha perduda Ametllers, que es preveu que la torni a tenir el curs vinent. Això permetrà una baixada de la ràtio a 18 alumnes per aula.

Segons ha informat l’Ajuntament de Sant Joan, en una reunió amb la directora dels serveis territorials del Departament d’Educació de la Catalunya Central, Gemma Boix, es va acordar la previsió d’augmentar de 4 a 5 línies els cursos de P3 que hi ha a les tres escoles públiques del municipi, amb una baixada de la ràtio a 18 alumnes per aula. Així, de cara al curs que ve hi haurà 2 línies a l’escola Ametllers, 2 a Joncadella i 1 a Collbaix.

La regidora d’educació de Sant Joan, Elia Tortolero, ha celebrat la decisió d’incrementar les línies tenint en compte que «han estat anys on la natalitat anava a la baixa i hem passat de 5 a 4 línies de P3 i enguany la previsió era passar-ne a 3, una a cada centre». L’augment de la natalitat, però, permetrà tenir-ne cinc. Amb 89 infants empadronats al municipi per iniciar P3 el proper setembre, Tortolero considera que «és una molt bona decisió baixar la ràtio a 18 i continuar amb 5 línies».

D’altra banda, el consistori també ha informat que 1r d’ESO també continuarà amb les 5 línies que té als dos instituts del municipi: tres al Quercus i dues al Cardener, després que el curs passat se’n perdés una al Quercus, que ja ha recuperat enguany.

La regidora recorda que Sant Joan té tots els seus centres educatius públics i, per això, «sempre ha estat una prioritat defensar aquest model i no perdre línies, sinó sumar en aquest sentit». Segons Tortolero, «una baixada de ràtio permet una educació molt més personalitzada i de qualitat».