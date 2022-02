El col·lectiu Comunión Tradicionalista Carlista ha fet un comunicat en què exalça l’acte convocat dissabte a Montserrat i que va congregar uns quants centenars de persones, acció que argumenta com un «desgreuge» per la recent retirada del monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat des de feia dècades a la plaça dels Apòstols, a prop del monestir. I hi subratllen que «el que ha unit als carlistes catalans» en aquest acte que qualifiquen d’«imponent», és «el deure d’honrar als nostres màrtirs, perpetuar la seva memòria, sol·licitar la seva intercessió i ser fidels a la tradició que heretem dels nostres predecessors».

En el comunicat posen en relleu que amb aquesta acció «de desgreuge les diferents organitzacions carlistes de Catalunya han donat un exemple a tot Espanya d’unitat d’acció quan l’ha exigit un bé superior. Així, s’han conjuminat tres-cents boines vermelles, tradicionalistes i catalans de bé per a reparar la profanació contra el terç de requetès de La nostra Senyora de Montserrat» Comunión Tradicionalista Carlista afirma que l’acte va tenir un caràcter «religiós, allunyat de tota reivindicació política, dinàstica o partidista».