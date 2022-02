El Bages va superar ahir els 50.000 casos confirmats de covid, 50.525 exactament, el 27,8% de la població.

La xifra total augmenta, però a un ritme menor que les darreres setmanes. La disminució de casos queda plasmada en els 6.354 nous positius confirmats fa dues setmanes i els 4.717 de la darrera setmana analitzada.

Seguint la mateixa tendència, els darrers set dies hi ha hagut 1.953 nous casos a Manresa. És una xifra molt alta, però inferior als 2.418 casos en una setmana comptabilitzats dimarts passat i els 2.029 del 18 de gener en el mateix període.

Després de passar dues setmanes amb més de dos mil positius cada set dies, la xifra es desinfla dia a dia. Dilluns, la xifra que aportava salut era de 2.077 i la de dimarts la ja esmentada de 1.953.

Cal recordar que als casos confirmats per PCR o tests d’antígens incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies. Per contextualitzar totes aquestes dades cal tenir present que durant aquest darrer tram de l’epidèmia, Manresa no ha estat encapçalant cap dels rànquings d’afectació, com sí que ha passat en altres fases, i a hores d’ara continua mantenint-se amb valors pròxims a la mitjana catalana.

La mitjana catalana era ahir de 4.433 punts de risc de rebrot, una velocitat de transmissió del virus d’0,79, una incidència acumulada a catorze dies de 4.433 punts i a set dies de 2.388.

Les xifres a Manresa eren de 4.729 punts de risc de rebrot; 0,83 de velocitat de contagi i 5.150 i 2.446 d’incidència acumulada a catorze i a set dies, respectivament. El risc de rebrot ha passat a Manresa en una setmana de 6.651 a 4.729 mentre que el descens de la velocitat de contagi ha estat d’1,16 a 0,83.

Risc de rebrot a l’Anoia

L’Anoia és la comarca de l’àmbit de cobertura del diari que té un risc de rebrot més elevat, 5.218. Tot i tractar-se d’un valor molt elevat era ahir la novena de Catalunya molt lluny del registre de gairebé vuit mil punts (7.839) de Conca de Barberà.

El Bages era ahir la quinzena comarca en risc de rebrot, amb 4.990 punts, lleugerament superior a la mitjana catalana i al de Manresa.

Amb un valors similar al del Bages hi havia el Solsonès (4.923), el Moianès (4.730) i l’Alt Urgell (4.217). Més moderat era el risc de rebrot al Berguedà (3.812) i la Cerdanya (2.658).