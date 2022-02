Manresa ha viscut un mes de gener dels més freds dels darrers anys pel que fa a les temperatures mínimes. En total hi ha hagut 23 dies amb valors en negatiu, i si també tenim en compte la mínima d’ahir, 1 de febrer, la capital del Bages ja acumula 20 dies consecutius amb mínimes sota zero, concretament des del 13 de gener. La mínima absoluta es va registrar el dia 16, amb -6,2 graus. La mitjana de les mínimes és la segona més baixa des de l’any 2000, quan es va assolir la mateixa xifra.

Segons les dades històriques del Cap d’Aprenentatge del Bages (a la Culla) no és gaire habitual aquesta persistència de valors negatius a Manresa. L’última situació semblant es va donar el gener del 2019, amb 18 dies consecutius sota zero. Tanmateix, ara s’han assolit mínimes més baixes, i hi ha hagut sis dies en què els valors han baixat dels -5 graus.

Això ha convertit aquest gener en un dels més gèlids durant les nits i matinades, amb una mitjana de les mínimes de -2,2 graus, 3 per sota del que seria habitual en un mes de gener a Manresa. Tant és així, que no s’assolia una mitjana de les mínimes més baixa des del 2005 (aleshores va ser de -3,6 graus), i s’han igualat els -2,2 graus de l’any 2000. A Manresa, aquestes són les mitjanes de les mínimes més baixes com a mínim des del 1990.

De tota manera, aquests valors negatius han contrastat amb unes temperatures diürnes més aviat altes per l’època, amb una mitjana de les màximes de 13,3 graus, 2 per sobre de l’habitual durant el gener. Això ha donat lloc a unes oscil·lacions importants de temperatura entre el dia i la nit, sobretot a començament de mes, en què les mínimes encara no eren excessivament marcades (fins el dia 13 tan sols van baixar de zero en quatre ocasions) i en canvi les màximes es mantenien elevades. Per exemple, destaca el contrast de pràcticament 20 graus entre el dia i la nit per Cap d’Any. A partir d’aquí, tant màximes com mínimes van començar a baixar i les mínimes s’han anat mantenint lleugerament per sota del que és habitual per l’època. Les màximes, en canvi, s’han tornat a normalitzar, i això ha tornat a donar lloc a forts contrastos, amb màximes al voltant dels 17 graus els dies 29 i 30 i mínimes de -3 i -4 graus respectivament.

Valors extrems sense rècord

Les temperatures mínimes han estat baixes però sense que s’hagin assolit valors marcadament extrems. Els -6,2 graus assolits el dia 16 han estat superats en diverses ocasions durant un mes de gener, i en aquest cas destaquen els -7,8 del 2011, els -9,8 del 2005, o els -16,5 graus que, segons dades de la Culla, es van registrar de mínima el gener del 1985. Les màximes tampoc han estat les més altes de la sèrie. El dia que més van pujar a Manresa va ser per Cap d’Any, quan el termòmetre va assolir els 19,7 graus. El gener del 1995 es van superar els 20, i el 2003 es va arribar als 22,5, per exemple.

Calor en zones elevades

La situació de Manresa s’ha donat en altres observatoris de les comarques centrals aquest gener, i en alguns casos els contrastos de temperatura encara han estat més acusats. Destaca l’estació de Das, on el dia 28 hi va haver una oscil·lació de gairebé 30 graus: la màxima d’aquell dia va ser de 15,4 i la mínima de -12,6. Altres observatoris, com el de Pujalt, han tingut màximes elevades, en aquest cas 1,6 graus per sobre de la mitjana de la sèrie, de manera que el gener del 2022 ha estat el més càlid en 18 anys, mentre que les mínimes s’han mantingut just a la mitjana. I és que, aquest mes de gener ha estat més càlid en zones elevades que no pas a les valls i a les fondalades, on les mínimes s’han enfonsat.

La pluja, escassa tret de l’extrem nord del Pirineu

El gener acostuma a ser un mes sec a Catalunya, però aquest ho ha estat especialment, amb una precipitació total mensual inferior als 5 mm a gran part del territori i només ha estat plujós l’extrem nord del Pirineu. El refugi de Malniu, per exemple, ha registrat 105,3 litres. A Manresa hi ha hagut dos dies de pluja amb 1,2 litres. El gener del 2016 només en va caure mig.