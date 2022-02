L’associació Meandre considera que la possible requalificació de la zona del camp de Lledoner com a àrea industrial (a la qual s’oposa) ha topat amb una nou escull que dificulta el camí de la seva tramitació. Segons l’entitat, el recurs de reposició que ella mateixa ha presentat en contra la requalificació del terreny al voral del camí de Joncadella conclou que la declaració ambiental estratègica (DAE) emesa el febrer de 2016 va perdre la vigència fa 4 anys.

Aquest fet, segons explica Meandre en un comunicat, implicaria que si l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (on està ubicat) vol tirar endavant la requalificació, «haurà de començar de nou tot el procediment». En el recurs presentat, l’associació argumenta que aquesta declaració ambiental estratègica va ser emesa el 3 de febrer del 2016 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 21 de març, però que «va caducar dos anys més tard». I que «tampoc se’n va demanar cap prorroga i encara que s’hagués demanat també s’hauria produït la caducitat».

Meandre exposa en el seu comunicat que la normativa «en aquest cas, té en compte i preveu que amb els anys, les coses poden canviar. Avui, en plena pandèmia hi ha més que mai la necessitat dels espais oberts als rodals de pobles i ciutats per l’esbarjo de la població i l’autogestió de la salut. Avui, estem en estat d’emergència climàtica . Avui, cal plantejar-se la sobirania alimentaria. Avui, hi ha un informe demolidor de la pèrdua de biodiversitat a Catalunya».

L’entitat també explica que aquesta mateixa setmana ha mantingut una reunió «més que cordial» amb l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, en el decurs de la qual «li vam demanar que el consistori renunciï definitivament a la requalificació del Camp de Lledoner i aposti per a la preservació dels valors de l’entorn de Lledoners i Joncadella tan valorats per la població». També li van fer lliurament del manifest que defensa una gestió mancomunada del sòl industrial vacant de la comarca «per evitar noves pretensions de requalificar el romanent de mosaic agroforestal del Pla de Bages».