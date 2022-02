El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que l’ús de les mascaretes al carrer deixarà de ser obligatori pròximament. “Està al caure”, ha apuntat. En aquest sentit, ha afegit que aquesta és una pandèmia “principalment d’interiors” i, per tant, “no té gaire sentit portar la mascareta a fora quan vas sol o amb persones del teu entorn de convivència”.

Argimon ha respost així a la decisió del Consell Interterritorial de no retirar, de moment, la mascareta. D’altra banda, el conseller s’ha referit a la decisió de la Fiscalia de denunciar la residència de Tremp assegurant que cal “repensar” el model residencial i que no tingui en compte només l’aspecte sanitari, ja que la residència “és un lloc on s’hi ha de viure”.