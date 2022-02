La Generalitat preveu fer realitat aquest any l’esperat vial d’accés al polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet, que alhora ha de servir de sortida directa des del nucli en direcció a Barcelona per la C-55 i completar així el nus de connexió amb la carretera que es va construir fa més d’una dècada, però del que en va quedar pendent aquesta part per motius urbanístics. Tanmateix, queda un últim escull per poder materialitzar el projecte, segons han concretat fonts del departament de Territori, com és el de poder disposar definitivament dels terrenys per on s’haurà d’obrir pas el vial. El procés ja està en marxa però pendent de culminar.

A mitjan any passat, es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa pública Infraestructures.cat, que s’ha d’encarregar de la gestió dels treballs amb un pressupost de prop d’un milió d’euros. L’acord concretava les condicions econòmiques de l’obra, segons les quals l’Ajuntament assumirà el 66% del cost, i la resta (324.408 euros) anirà a càrrec del departament de Territori. Amb el conveni signat, la Generalitat ja podria procedir a licitar i adjudicar i contractació dels treballs, però no es podrà tirar endavant fins que no s’hagi resolt la qüestió de l’ocupació de terrenys, que és el que segons el departament resta pendent. El nou vial ja s’havia d’haver materialitzat al mateix temps que la resta de l’enllaç entre la C-55 i Sant Vicenç, que es va refer el 2008, però com que anava lligat a un pla parcial del polígon, aquest tram va quedar encallat. Serà un vial de 320 metres i amb un carril de circulació per banda, així com l’enllumenat i una vorera. Destaparà el pas ara tallat que hi ha a la primera rotonda d’accés a Sant Vicenç venint de Barcelona des de la C-55, i des d’allà enllaçarà amb el polígon de Les vives sense haver de donar la volta a la Farinera com fins ara. Això beneficiarà tant els transportistes que volen entrar i sortir del polígon, com els vehicles provinents de dins de Sant Vicenç i que es vulguin incorporar a la C-55 en direcció sud.