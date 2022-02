Un projecte mediambiental que l’escola Sant Josep de Navàs desenvolupa conjuntament amb altres centres educatius de diferents punts del món és un dels cinc que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat ha presentat a la XIII edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus, que es donarà a conèixer en una cerimònia a finals de maig a Brussel·les. La selecció s’ha fet tenint en compte la relació de l’activitat amb els eixos de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, celebrada al novembre passat: l’originalitat de la proposta, el seu caràcter innovador, l’adaptabilitat a d’altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.

El Premi Europeu de la Prevenció de Residus vol distingir aquelles iniciatives realitzades en el marc de la XIII Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que en aquesta passada edició es va dur a terme en 38 regions i durant la qual es van organitzar 12.489 activitats arreu d’Europa.

La de l’escola Sant Josep de Navàs entra en la categoria de Cooperació entre regions. El centre navassenc porta a terme, conjuntament amb escoles de França, Romania, l’Índia, Turquia, Tunísia i Portugal, el projecte Every action matters (cada acció compta), per implicar i conscienciar els alumnes que cal actuar per assolir comunitats locals més sostenibles a partir de petites accions. Amb el lema «Som verds, som aigua, som sans, no som plàstics, som vida!», cada dia de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus cada escola ha tractat un tema relacionat amb la sostenibilitat.

Altres quatre candidats

Pel que fa a les altres quatre candidatures, en la categoria Administracions, es presenta l’Ajuntament de Badalona, per la campanya «De l’oli a la pica, ni mica», amb l’agrupació de restaurants La Forquilla de Badalona. Es tracta d’una proposta per conscienciar la ciutadania sobre l’impacte de la mala gestió de l'oli domèstic, augmentar la quantitat d'oli reciclat i millorar la xarxa de punts d’aportació. 32 restaurants han estat punts de recollida d’oli usat, a on podia dur l’oli i rebre, a canvi, una pastilla de sabó artesanal elaborada per una entitat local amb oli reciclat; així, s’ha posat de manifest el potencial d'economia i comunitat circular de la ciutat.

En la categoria Associacions, hi opta la Plataforma Educativa, formada per onze entitats (Fundació Resilis, Fundació Astres, Fundació Acció Social Infància (FASI), Fundació Infància i Família, Fundació Gentis, Fundació El 7 d’Astres, Fundació Utopia, Cooperativa Idària, Eina Activa Empresa d’Inserció, Plataforma Educativa A.I.E. i Associació Acciona’t), que ha promogut la campanya @mbientalMents, de sensibilització sobre aspectes ambientals, entre els quals subratlla la lluita contra el malbaratament alimentari. Hi ha destacat la difusió a través de les seves xarxes i la creació i recopilació de diferents materials comunicatius.

En la categoria Institucions escolars, és la candidat l’Escola Sant Ròc, de Bossòst, amb el projecte comunicatiu multilingüe Mission 5R redusim es montanhes de residus! Es tracta d’una acció transversal amb tota la comunitat educativa, que empra les cinc llengües vehiculars del centre. S’ha creat el Festival de Música 5R, amb composicions dels alumnes del Cicle Superior, com el Rap de les 5R en aranès, per sensibilitzar sobre els valors sostenibles. A català, s’ha desenvolupat l’eix cronològic dels residus a la Val d’Aran a partir d’un treball de recerca d’informació. A castellà, s’ha treballat la poesia i s’ha compost un poema musicat i de temàtica ambiental titulat Nuestro reto. A llengua anglesa s’ha creat un text descriptiu sobre animals marins en perill a causa dels residus plàstics i s’ha elaborat un mural gràfic sobre objectes de la vida quotidiana que porten plàstic amagat. A francès, s’ha après com ha evolucionat la generació de residus en comparació amb l’època dels avis de l’alumnat.

En la categoria Empresa, la Mútua de Terrassa presenta el seu Compromís verd, amb la premissa que guarir la salut ha d’anar de la mà de la cura del medi ambient. L’acció destacada ha estat la promoció i evolució de la implementació en centres hospitalaris catalans del material tèxtil quirúrgic reutilitzable com a exponent de l’economia circular. A banda, dues altres actuacions han estat la reducció del paper a oficines i centres d’atenció externa, i la substitució d’ampolles de plàstic d’un sol ús per fonts i envasos reutilitzables.

Enguany, la XIV Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 19 al 27 de novembre. L’EWWR és una iniciativa coordinada per l’ARC que se celebra a Catalunya des de l’any 2008 i que ha rebut el suport de la Comissió Europea a través de dos projectes LIFE. Actualment té un comitè director, amb diverses entitats públiques, entre les quals figura el Comitè de Regions de la Unió Europea. L’objectiu és promoure la implantació d’accions de sensibilització per a la prevenció dels residus i la gestió sostenible dels recursos al llarg d’una setmana de l’any.

Las accions implantades durant l’EWWR es regeixen per les 3 R: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar els materials. Les 3 R representen les opcions que caldria tenir en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus.