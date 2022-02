La Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS a la Catalunya Central ha participat durant el 2021 en un total de 46 treballs d’investigació. En destaca, per exemple, la recerca en l’aplicació de tècniques de realitat virtual i d’intel·ligència artificial per al diagnòstic com en el cas, per exemple, de la retinopatia diabètica i la detecció de lesions a la pell.

La pandèmia, de manera excepcional, ha centrat molts dels esforços de la unitat i gairebé la meitat de les investigacions (22 treballs) s’han orientat a analitzar les conseqüències de la covid en la salut de la població. L’aportació més rellevant de l’atenció primària en els estudis d’investigació a l’entorn de la covid-19 és el coneixement dels pacients perquè disposa d’informació al llarg de tota la seva vida i això permet analitzar-ne l’estat de salut abans de la pandèmia i la seva evolució. El responsable de la Unitat, el doctor Josep Vidal, explica que «el nostre objectiu com a Unitat de Recerca i Innovació és impulsar estudis que ens permetin incorporar noves eines a la consulta d’atenció primària que ajudin els equips de professionals en el seu dia a dia». Vidal destaca que «el nostre gran valor és que veiem els pacients durant molts anys i en recerca és fonamental poder analitzar evolucions i conseqüències a llarg termini».