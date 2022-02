La regió sanitària de la Catalunya central suma 152.992 casos acumulats confirmats per PCR o test d’antígens, 1.259 més. La xifra total s’eleva a 158.551 si es tenen en compte totes les proves.

Pel que fa a l’àmbit de cobertura del diari, la comarca del Solsonès era ahir la que presentava els indicadors de seguiment de l’epidèmia més elevats.

Era la quarta de Catalunya amb la major velocitat de transmissió del virus, 0,90, per sota d’1 en sintonia amb el procés de decreixement de l’afectació que es produeix fa dies al conjunt del país.

El Solsonès era la vuitena comarca de Catalunya en risc de rebrot, amb 4.676 punts, i la novena era l’Anoia 6.056. Amb valors més moderats hi havia el Bages (4.218), el Moianès (4.033), l’Alt Urgell (3.801), el Berguedà (3.335) i la Cerdanya (2.139).

La comarca de l’àmbit de cobertura del diari amb la incidència acumulada a 14 dies per cent mil habitants més elevada era ahir l’Anoia (6.056), la setena comarca de Catalunya. En aquest indicador el Moianès presentava 4.033 punts i era l’onzena comarca catalana. A Catalunya, la mitjana de velocitat de contagi era de 0,72, el que vol dir que feien falta deu persones positives per contagiar-ne set. Al país, el risc de rebrot ha baixat gairebé a la meitat en una setmana passat dels 6.881 punts registrats entre el 17 i el 23 de gener i els 3.802 de la setmana següent comptabilitzada.

La ciutat més poblada de la Catalunya central, Manresa ocupava una posició mitjana pel que fa al risc de rebrot entre les de més de 50.000 habitants. Ahir era la dotzena amb 3.996 punts de risc de rebrot, lleugerament per sota dels 4.218 del Bages i una mica per sobre dels 3.802 de mitjana catalana. I, pel que fa a la velocitat de contagi era la vuitena amb un índex de 0,73 gairebé igual a la mitjana catalana.

Menys ingressats amb necessitat de cures intensives

A Catalunya, ahir hi havia 39 hospitalitzats menys per covid que el dia anterior. En total, 2.907. També hi havia 27 crítics menys a les unitats de cures intensives del país. Tot i així 425 persones necessitaven tractament a l’UCI. Es van registrar 18.087 nous casos de covid en les últimes hores, fins arribar als 2.161.760 confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia.

La velocitat de transmissió va baixar tres centèsimes fins a 0,72 i el risc de rebrot va baixar 278 punts, fins a 3.802. El 19,06% de les proves realitzades va donar positiu durant l’última setmana. La incidència acumulada a 14 dies va baixar de 5.549,29 a 5.395,90, i la de 7 dies es va reduir de 2.263,76 a 2.122,29. Els CAP van atendre dimecres 38.107 visites sobre covid.

Durant l’última setmana analitzada (del 24 al 30 de gener) es van fer 159.676 PCR i 427.286 tests d’antígens, dels quals el 19,06% van donar positiu.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, que incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l’últim període se n’han notificat 165.613, un nombre inferior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 255.456. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 32,17 anys.

A les residències es van comptabilitzar 500 casos més que van fer augmentar el total de confirmats per PCR o TA a 48.830.