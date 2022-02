Endesa ha finalitzat la instal·lació d’un nou centre de transformació elèctric entre el carrer Major i de l’Església, que en substitueix un d’antic i «d’un fort impacte visual» que hi havia a l’entrada del nucli venint de Canet de Fals, a la BV-3008. Aquesta operació respon a una reivindicació històrica de l’Ajuntament, que permetrà deixar lliure l’espai on hi havia l’antiga central «per poder-lo dignificar», tal com ha apuntat l’alcalde, Eloi Hernàndez.

Els tràmits per poder portar a terme aquest canvi s’han allargat uns 5 anys, però finalment s’ha fet realitat «amb els esforços» que Hernàndez reconeix per part d’Endesa, no tan sols amb el nou transformador sinó amb el conjunt de la instal·lació elèctrica, tenint en compte que «la llum ja no marxa com abans». Tanmateix, el procés ha culminat amb aquesta nova central que, segons fonts de la companyia, acabarà de reforçar el servei al municipi perquè disposa de l’última tecnologia. En concret, el nou transformador incorpora tres noves línies de mitjana tensió (dues de subterrànies i una d’aèria) que s’enllacen amb les ja existents, mentre que s’han desmuntat 315 metres de línia aèria de l’antiga central. El canvi no tan sols ha estat tecnològic sinó també d’impacte, tenint en compte que l’estació anterior «tenia forma d’una torre feta de totxo que desmillorava molt la imatge de l’entrada del poble», apunta Hernàndez. Ara s’ha optat per un edifici prefabricat, més petit, de menys impacte visual, i s’ha ubicat en un indret més discret. La inversió ha estat de 65.000 euros. Ara que l’espai de l’entrada ha quedat lliure de la central, l’Ajuntament ha encarregat un projecte a una enginyeria paisatgística amb l’objectiu de millorar la imatge de l’accés al nucli amb elements ornamentals i d’enjardinament.