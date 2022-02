És un fenomen car de veure, perquè el temps i el lloc des d’on gaudir-lo són molt pocs i concrets. Per això, Castellbell, el municipi que en gaudeix, s’ha proposat potenciar-lo com a atractiu i fer-ne un senyal d’identitat. Es tracta de la posta de sol a través de la singular roca Foradada de Montserrat, de la qual l’Ajuntament castellvilarenc ja en va fer l’any passat un primer test de posada en escena amb la convocatòria de públic (molt limitat encara per les restriccions que hi havia establertes per la pandèmia), i que ara vol anar enriquint.

Per les seves limitacions de temps i espai és un fenomen únic, però per això mateix preuat i alhora molt desconegut. L’oportunitat s’ofereix 9 dies l’any –confiant que no hi hagi núvols que ho espatllin–, en un punt molt concret, metre amunt metre avall –cada dia canviant–, i tot just es perllonga encara no un parell de minuts. Per tota aquesta excepcionalitat, els veïns de Castellbell s’han adonat que tenen un tresor natural singular, encara que sigui molt acotat en el temps i en l’espai, i ha decidit difondre’l més enllà dels seus convilatans. És un fenomen que es produeix des de fa milions d’anys, però que fins ara pràcticament només coneixien els veïns del Vilar, i alguns més de Castellbell. La posició lleugerament alçada d’aquest antic nucli fa que la trajectòria de la posta del sol pràcticament culmini travessant i projectant la seva llum per dins de la cavitat natural.

Històricament, i per tradició familiar, els habitants de cadascuna de la dotzena d’antigues cases que formen aquest nucli sap el dia que el sol es pon per la Foradada i el raig es projecta a casa seva. Comença entre el 14 i el 15 de febrer, per la plaça de l’Església (situada a l’extrem més nord-oest), i el darrer dia que és possible l’observació és el 21, a l’altura de l’estació de la Renfe (a l’extrem més sud-est del nucli). El sol s’amaga rere la muntanya quan falten pocs minuts per a les 6 de la tarda, i els seus rajos travessen durant aproximadament un minut i mig la Foradada.

Per potenciar aquest any el fenomen, l’Ajuntament el promocionarà a través de la iniciativa Flor de Sol, que vol convertir-se en un atractiu i un pol d’interès turístic per al territori. És un fenomen natural singular a Europa i que té, a més, l’atractiu paisatgístic del massís de Montserrat.

Acte divulgatiu

Aquest proper diumenge, el consistori en farà una presentació amb un vermut amb vistes a Montserrat que inclourà una xerrada divulgativa que tindrà la participació de l’historiador i expert en patrimoni cultural, Jordi Piñero, al Mas del Puig. Piñero explicarà els detalls de la posta de sol que es podrà observar a Montserrat, i la importància del sol en les diferents civilitzacions al llarg de la història.

Flor de Sol es podrà veure clarament el dijous 17 de febrer i el dissabte 19 de febrer des del nucli del Vilar. S’organitzaran actes divulgatius a la plaça de l’església de Santa Maria en què hi haurà un acompanyament musical en forma de paisatge sonor, la participació de la cultura popular local i un tast de formatges i embotits amb maridatge organitzat per l’entitat gastronòmica Ceps i Manduca amb la col·laboració de la DO Pla de Bages.

El públic podrà gaudir d’una enoexperiència en què es recrearà la posta de sol a través dels diferents matisos del vi mentre contempla el fenomen natural de la Flor de Sol.