L’Ajuntament de Cardona podrà donar per finalitzades a final de mes les obres del camp de futbol, que es va estrenar el 2017 però que tenia pendent d’enllestir els problemes de filtracions d’aigua del voladís que fa de coberta. Després d’un llarg estira-i-arronsa amb el consistori, finalment l’empresa constructora es va avenir a reparar les deficiències que hi havia a l’obra, que provocaven filtracions d’aigua als vestidors, i a fer-se càrrec dels costos. La previsió del consistori és acabar les obres i obrir l’espai, on s’estan fent els últims treballs, aquest mateix mes.

El complex esportiu i de salut, batejat amb el nom de Camp de Vida Activa, es podrà donar ara per acabat un cop s’hagin completat els treballs que hi havia pendents a la gran balconada que hi ha a la part superior de l’equipament. Les discrepàncies entre el consistori i la constructora en relació amb alguns aspectes de l’obra que l’equip de govern considerava que no s’havien acabat adequadament, sobretot perquè hi havia filtracions a l’interior de l’edifici, van anar endarrerint la finalització d’aquesta part de l’equipament, que ara ja es podrà obrir al públic.

L’Ajuntament es va negar a recepcionar les obres i va encarregar un peritatge per avaluar l’abast de les afectacions. Davant d’això, el consistori va considerar que la tasca de reparació havia d’anar a càrrec de l’empresa, que, després d’un llarg litigi al final, s’hi va avenir. Els treballs de reparació, que van començar l’estiu passat, han suposat pràcticament una coberta nova ja que s’ha hagut de refer per impermeabilitzar-la bé.

En el darrer ple municipal, l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va anunciar que aquest mes s’acabaran les obres, i l’espai de la coberta del camp de futbol quedarà «com a nou espai públic». Estruch va recordar que «s’ha fet tota la coberta del Camp de Vida Activa a càrrec de l’empresa d’acord amb el projecte i la connexió amb la carretera de la Mina».

Aquest voladís que s’ha construït al costat de la carretera de la Mina i que alhora és la coberta de l’edifici de serveis permet guanyar un ampli passeig en un lloc que era un pas molt estret, i alhora farà funcions de balconada-mirador sobre la vall salina i el mateix camp de futbol. A més, l’entorn de tot aquest conjunt s’ha completat amb l’obertura d’una nova rotonda que millora la distribució del trànsit entre el nucli urbà i la zona esportiva.

Una de les peces clau del projecte del nou equipament esportiu era la construcció d’aquesta gran balconada, a sobre les instal·lacions. El voladís s’alça per damunt d’un dels laterals del camp, en paral·lel i seguint la cota de la carretera de la Mina. La construcció d’aquest voladís i l’edifici de serveis ja es va veure alterada en el seu dia per les troballes arqueològiques que van aflorar quan es van iniciar els moviments de terres, i que en van alentir l’execució.

El Camp de Vida Activa forma part del projecte Cardona Integral, impulsat per l’Ajuntament i la Fundació SHE, del cardiòleg Valentí Fuster, per fomentar els hàbits de vida saludable. Per aquest motiu, el camp de futbol està envoltat per una pista d’atletisme i és un dels indrets per on passa una de les rutes saludables del municipi.