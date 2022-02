El Carnaval de Cardona, que organitza Cardona Jove, la Comissió de Carnaval i l’Ajuntament de Cardona, torna aquest any a la vila amb una proposta cultural i festiva variada per a tots els públics. Se celebrarà entre el 19 i el 27 de febrer.

El Carnaval arrencarà dissabte 19 de febrer. La gresca s’iniciarà a 2/4 de 7 de la tarda amb l’anomenada cursa, que estarà amenitzada per la Xaranga Màgic. Sortirà dels 100 Pisos i passarà per la carretera del Miracle, el carrer Cambres, la baixada del Sant Jordi, el carrer de la Fira i arribarà a la plaça de Santa Eulàlia. Després de la cursa, a 2/4 de 9, a la mateixa plaça de Santa Eulàlia, es farà una botifarrada a càrrec de la Penya Capote, i tindrà lloc el pregó, que estarà amenitzat amb música en directe.

Després de sopar, la Xaranga Màgic posarà la música a una cercavila que arribarà fins al pavelló, on a 2/4 de 12 arrencaran els concerts a càrrec de Marc Anglarill, l’Orquestra Maribel i DJ MasterOut. Les entrades per al concert ja es poden adquirir a un preu de 5 euros a través de la web entrades.cardonaturisme.cat i també físicament a l’Oficina de Turisme de Cardona en l’horari habitual. El mateix dia del concert, sempre que hi hagi disponibilitat, encara es podran adquirir entrades dues hores abans a la taquilla del pavelló a un preu de 10 euros.

En tot cas, l’entrada adquirida s’haurà de bescanviar per una polsera que es podrà recollir a l’Oficina de Turisme de Cardona divendres 18 de febrer, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h, i dissabte 19 de febrer, de 10 h a 14 h. En cas que l’entrada s’hagi comprat més tard, la polsera també es podrà recollir a la taquilla del pavelló dues hores abans de l’inici del concert.

Els menors de 16 anys podran accedir al concert amb autorització i acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.

Activitats per a tots els públics

Els actes continuaran el dia 20 de febrer amb un espectacle per a la gent gran al Casal Cívic a les 6 de la tarda.

El dijous 24, Cardona acollirà un any més el tradicional dijous llarder. A les 7 de la tarda es farà la cercavila amb els gegants Jaume i Jaume Petit, amb animació musical de la Banda de Cardona, i tot seguit hi haurà botifarrada a la Fira de Dalt amb la Colla de Geganters i Grallers de Cardona.

Finalment, les activitats per als més menuts tindran lloc el diumenge 27 a la plaça de la Biblioteca. Per a les 11 del matí hi ha programada una rua infantil, a càrrec de BatúKagasals, que sortirà de la plaça de la Fira i anirà fins a la plaça de la Biblioteca. De 2/4 d’11 a les 2 del migdia hi haurà un servei de pinta-cares, coca i xocolata, i actuacions a càrrec de Bonsai Blau i La Festa Xapipiruli.