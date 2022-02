El jutjat penal número 1 de Manresa no ha aprovat el pla de recuperació ambiental presentat per l’empresa Iberpotash per donar compliment a una sentència de l’any 2014 en què condemnava tres exdirectius de les mines bagenques (quan encara eren propietat de Súria K i Potasses del Llobregat) i subsidiàriament a l’empresa per un delicte ambiental de contaminació de les aigües. En una interlocutòria, la jutgessa el considera insuficient perquè ofereixi plenes garanties de solució, fixa una dotzena de noves accions que Iberpotash hi haurà d’afegir, i dona un termini d’un mes perquè presenti un nou document. Textualment, l’executòria diu que concedeix aquest mes de temps a l’empresa «perquè presenti un nou pla que inclogui totes les accions generals destinades a actuar en els lixiviats salins i recuperar els nivells de salinitat natural en els termes que preveu l’informe pericial presentat». I també demana que inclogui aquest pla «data d’inici i calendari dels treballs de retirada dels runams salins al descobert damunt dels terrenys no impermeabilitzats prèviament a les zones de Cabanasses i Fusteret de Súria, i Botjosa i Cogulló de Sallent».

Iberpotash diu que ja havia expressat la seva disposició a presentar totes les noves mesures que se li requereixen i que ja fa anys que en porta a terme

Fonts d’Iberpotash han assegurat a Regió7 que presentaran tot aquest seguit de noves actuacions que els requereix la jutgessa i han posat en relleu que ja preveien incorporar-les abans d’aquesta interlocutòria, perquè així s’havia anat parlant amb la magistrada durant aquest procediment.«Ja s’hi està treballant i no serà un problema», han assegurat les mateixes fonts, que han destacat que «Iberpotash ja fa anys que està executant diferents accions proactives per donar compliment a la sentència i que estan tenint ja molt bons resultats».

La sentència que motiva ara aquest pronunciament va ser la que va resoldre el judici que es va celebrar el desembre del 2014 per una denúncia presentada gairebé vint anys enrere pel Col·lectiu Ecologista l’Alzina i un particular, representats per l’advocat berguedà Climent Fernández. Judici que va acabar amb una condemna per delicte ecològic i requerint l’actuació dels condemnats i de l’empresa per subsanar-ho.

Segons s’exposa ara en l’executòria del penal de Manresa, Iberpotash va presentar un pla d’execució el març del 2017, ampliat posteriorment amb un pla d’execució amb les actuacions realitzades per ICL Ibèria Súria-Sallent de juny del 2020. En base a un estudi fet per un pèrit judicial, la jutgessa considera que «en aquest moment no és possible aprovar el pla presentat en el seu estat actual, tot i que la recomanació del pèrit és la seva aprovació, perquè de la seva lectura es desprès que hi ha certs punts en els que no es dona resposta a l’obligació íntegra de reparar el dany causat amb el delicte, i que per tant s’ha d’ampliar el pla d’execució per recollir dites accions».

Per exemple, es requereix que Iberpotash faci un «estudi/model geològic regional en 3D, un estudi piezomètric i un d’hidroquímic i isotòpic amb la finalitat de dissenyar de manera concreta i en un termini breu de temps les propostes de descontaminació de les zones afectades». I també, «establi punts de control de clorurs en temps real a tots els rius, pous i surgències incloses en l’executòria, havent Iberpotash d’indicar en quins terminis aproximats procedirà a intal·lar-los».

Entre altres, també demana noves mesures i controls més garantistes en els pous de captació per assegurar que fan la seva plena funció, la construcció de noves rases de recollida o la revisió de surgències.

La interlocutòria afegeix en la part dispositiva que un cop presentat el nou pla «es demanarà informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat», i que aquests, juntament amb el nou pla, «es traslladaran de nou al pèrit judicial perquè emeti un nou informe» que determini «si amb aquest pla es dona compliment íntegre» al que va dictar la sentència original.