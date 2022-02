Al Bages hi ha 124 hectàrees de sòl industrial buit -l'equivalent a 124 camps de futbol- però, tot i això, es continuen projectant nous polígons industrials. És el cas del que es vol fer a tocar de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, que ocuparia 24 hectàrees més. Els ecologistes han posat el crit al cel perquè, asseguren, s'ubicaria en un espai d'alt valor ecològic i paisatgístic. Defensen que cal preservar el poc mosaic agroforestal que encara queda a la comarca i, per això, reclamen una gestió conjunta del sòl industrial. "Sabem que és complex, però cal un equilibri entre els valors econòmics, ecològics i socioculturals", subratlla Jaume Torres, portaveu de Meandre, una de les entitats ecologistes.

A tocar de la presó de Lledoners, l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada hi planteja un nou polígon industrial que ocuparia 24 hectàrees de terreny agroforestal. De les 24 hectàrees, la majoria estan a tocar dels actuals polígons Vinyats I i Vinyats II en una zona coneguda com a Mas Mollet, però hi ha 2,3 hectàrees que estan ubicades al Camp de Lledoners i no tenen continuïtat amb la resta de parcel·les. El consistori ja va aprovar al novembre l'últim tràmit que quedava pendent per desencallar la posada en marxa del futur polígon.

L'alcalde, Jordi Solernou, admet que, de moment, no hi ha cap empresa que hagi confirmat que s'hi instal·larà, "però sí hi ha empreses interessades en venir al territori i que busquen parcel·les grans". En aquest sentit, destaca que, tot i ser el segon municipi més gran del Bages en número de població, amb 11.000 habitants, és el que té menys sòl industrial.

Els ecologistes s'oposen frontalment al nou polígon perquè, asseguren, la zona del Camp de Lledoners té un alt valor ecològic i paisatgístic on, per exemple, hi nidifiquen una trentena d'aus. De fet, segons el biòleg Florenci Vallès, "és el pitjor lloc per fer un polígon". Vallès posa de manifest que es tracta d'una fondalada "rica" des del punt de vista biològic i també "rara" a la comarca. "En el conjunt del territori, aquestes zones tan productives són una part molt petita. Si això queda malmès, no es pot substituir. Formigonar i convertir en un desert aquesta zona tant productiva és un desastre", subratlla.

També ho defensen des de l'Espai de Recursos Agroecològics, una entitat nascuda a finals dels anys 90 de la mà d'un grup de persones vinculades a l'Escola Agrària de Manresa. Segons una de les seves portaveus, Neus Vinyals, la comarca no es pot prendre "el luxe" de perdre més espais agrícoles. "Es tracta d'un espai petit, però molt simbòlic", subratlla.

Per tot plegat, 25 entitats ecologistes del Bages reclamen que s'aturi el nou polígon i van més enllà: volen una gestió conjunta del sòl industrial que hi ha a la comarca per tal d'aconseguir "un equilibri entre els valors econòmics, ecològics i socioculturals". De moment, han fet arribar la proposta a diversos ajuntaments de la comarca i, aquest dimecres, també la presentaran al Consell Comarcal del Bages, que és qui hauria de liderar la taula.

Els ecologistes són conscients de "la complexitat" de la seva proposta, però subratllen que és "necessària", i també creuen que és una oportunitat perquè el Bages es converteixi en un model a seguir. De la seva banda, des de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, el seu alcalde veu amb bons ulls la proposta. "Nosaltres estem d'acord en mancomunar el sòl industrial a nivell de comarca, però és cert que som els que menys en tenim i sortiríem guanyant. No sé si altres municipis que tenen més empreses voldrien que Sant Joan s'emporti una part de les aportacions?", es pregunta.