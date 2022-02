Després d’un retorn a les aules de les vacances de Nadal amb unes incidències molt elevades per la sisena onada de la covid-19, el nombre de confinats i positius als centres educatius de la Catalunya Central ha començat a remetre amb força. Tot i que les xifres continuen sent molt elevades respecte al primer trimestre, la darrera setmana, tant les persones confinades com les que han contret el virus, han caigut pràcticament a la meitat.

La quarta setmana d’aquest segon trimestre escolar ha marcat un punt d’inflexió i una clara tendència a la baixa en la incidència de la covid-19 a les escoles i instituts i s’ha tancat amb un total de 2.338 persones en quarantena i 3.311 positius acumulats en els últims 10 dies. L’alentiment que ja s’havia evidenciat la setmana anterior, ha donat pas a la forta davallada dels darrers dies, segons les dades del portal Traçacovid.

En el balanç de l’última setmana hi havia un total de 3.311 positius registrats en l’àmbit educatiu a les comarques del Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Anoia. Aquesta dada contrasta amb els 6.586 positius de l’anterior, quan es va assolir el pic, i se situa a nivells lleugerament inferiors als de la primera setmana de trimestre quan se’n van comptabilitzar 3.446.

1.588 positius menys al Bages

Totes les comarques han registrat l’última setmana un notable descens, tant de persones confinades com de positius. En termes relatius, la comarca on més ha baixat el nombre de positius ha estat el Bages, amb 1.588 casos menys, seguida de l’Anoia on se n’han reduït 1.050. Des que es van reprendre les classes després de Nadal, al conjunt de les comarques de l’àrea de Regió7 s’ha registrat en total prop de 20.000 positius i s’han confinat gairebé 18.000 persones en l’àmbit escolar.

Quant als grups complets confinats, la setmana passada en constaven només 4 al conjunt de les comarques centrals, que suposaven menys d’un centenar de persones en quarantena. Una dada que contrasta amb el total de confinats (2.338) i que és conseqüència dels canvis de criteri que s’han establert aquest curs per determinar quan es confina un grup.

Canvis en el protocol

Ahir van entrar en vigor canvis en el protocol covid a les escoles i instituts. Davant la disminució de casos, el departament de Salut ha deixat de fer tests d’antígens als escolars quan hi ha un positiu a l’aula i només es mantenen els cribratges entre els professors i en els centres d’educació especial. De moment, es mantenen els protocols pel que fa a les quarantenes, tot i que el Govern aposta perquè els alumnes sense símptomes o amb test negatiu no s’hagin de confinar, una mesura que ja va anunciar que vol aplicar abans que s’acabi aquest mes.

Salut i les farmàcies han fet 476.330 tests d’antígens a l’entorn escolar El Departament de Salut i les farmàcies han fet 476.330 tests d’antígens des de l’inici del segon trimestre en l’entorn escolar. D’aquests, 34.593 han donat positiu (7,26%). Entre el 10 de gener i el 6 de febrer, les farmàcies han supervisat una mitjana diària de 20.000 proves finançades a membres de la comunitat educativa i el pic màxim assolit han estat més de 35.000 proves al dia, segons va informar ahir el departament de Salut. Durant el primer trimestre, les farmàcies van supervisar 71.515 tests i es van detectar 579 positius (1,17% del total). Aquest cribratge, que s’oferia als alumnes que havien estat contacte d’un positiu, s’ha modificat i a partir d’ara només s’oferirà als docents d’infantil i primària i als alumnes i docents d’educació especial. Des d’ahir, el programa de cribratge es dirigeix a alumnes d’educació especial a partir de sis anys immunitzats i asimptomàtics que siguin contacte estret. També als docents d’aquests centres i als d’infantil i primària immunitzats, que siguin contacte d’un positiu i asimptomàtics. Salut va informar, però, que les prescripcions electròniques de proves que encara estiguin actives es podran fer fins a la data de la seva vigència. De manera puntual, es podran generar prescripcions manuals seguint les indicacions dels serveis de vigilància epidemiològica per a alumnes a partir de sis anys i asimptomàtics que siguin contacte estret. Pel que fa a la població general, des del juliol les farmàcies han fet més de 821.492 tests d’antígens supervisats i han detectat més de 61.454 positius. A més, des del 3 de gener han notificat 311.304 positius al Departament de Salut detectats amb autotests per la ciutadania.