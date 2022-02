El runam del Fusteret de Súria, l’únic que queda actiu al Bages, tindrà unes dimensions superiors a les del Cogulló de Sallent si, finalment, Iberpotash n’acabés utilitzant al llarg dels propers tres anys tot l’espai que la Generalitat ha aprovat inicialment que, des del punt de vista urbanístic, pugui fer servir temporalment, afegit al que tenia autoritzat fins ara.

Tal com va explicar Regió7 (vegeu edició de dijous), la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar dimecres passat una modificació del Pla Director de la Mineria del Bages que, entre altres aspectes, permet que el dipòsit salí surienc pugui ampliar la capacitat que tenia autoritzada fins ara tant en alçada com en superfície. Es tracta de la solució que el Govern ha acabat donant a ICL per resoldre la manca temporal d’un espai on seguir abocant, ja que el disponible en aquest dipòsit s’està esgotant. I el que aposta la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central és pel «recreixement» del Fusteret, és a dir, un augment del límit que tenia fins ara en alçada, i «l’extensió en continuïtat», el que vol dir una ampliació de la superfície actual, cap a la zona de Cererols (cap al sud). El que faltava per saber, però, és en quines proporcions es podrà fer aquest creixement afegit, tenint en compte que ja en el primer comunicat sobre la modificació es deia que «per a les dues zones es determina l’ocupació en planta i l’alçada màxima».

Alternatius i complementaris

Segons ha explicat a Regió7 el director general d’Urbanisme, Agustí Serra, els dos espais es plantegen com a alternatives, però alhora es poden acabar utilitzant tots dos, segons les necessitats que acabi tenint l’empresa i la viabilitat tècnica de cadascuna d’elles. El fet, segons ha explicat Serra, és que es calcula que fa falta capacitat per dipositar uns aproximadament 10 milions de tones de sal, que és el que s’estima que es generarà des de l’esgotament de l’espai actual fins a final del 2024, principi del 2025, quan hauria d’entrar en servei el nou col·lector de salmorres.

515 metres de cota màxima

Si s’acaba donant llum verd definitiu a la modificació que Urbanisme ha aprovat inicialment, el runam del Fusteret de Súria podrà arribar a créixer fins a una cota de 515 metres sobre el nivell del mar. És exactament la que la mateixa comissió va aprovar l’abril del 2018 per al dipòsit del Cogulló (amb un seguit de mesures complementàries) per tal que a Iberpotash li fos concedida una pròrroga d’un any (fins al 30 de juny del 2019) per seguir abocant al runam sallentí. Per tant, tots dos podrien acabar assolint una mateixa alçada. Actualment, el del Fusteret té una cota permesa de 475 metres i, per tant, se li permetria créixer el 8,4% més (40 metres). Cal tenir present que aquesta cota la podria arribar a assolir, no en tot el runam actual, sinó sobre un màxima de 15,9 hectàrees (un terç de la superfície total).

Pel que fa a l’opció de créixer en amplitud per la banda de Cerarols, si prospera la modificació del Pla Director es permetrà fer-ho fins a una superfície màxima afegida de 16,8 hectàrees. L’actual runam ocupa 46,45 hectàrees, amb la qual cosa el dipòsit del Fusteret podria arribar a tenir una dimensió final, si se’n necessités la totalitat, de 63,25 hectàrees. El runam del Cogulló de Sallent, on no s’aboca material des del juny del 2019, ocupa una superfície de 48 hectàrees.

En aquest espai afegit de Cerarols, el que ha aprovat la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central concreta que es podrà arribar fins a una cota màxima de 375 metres sobre el nivell del mar. Però que si, finalment, per qüestions tècniques no s’optés per utilitzar el creixement en alçada i s’hagués d’utilitzar només el sector de Cerarols, en aquest àmbit es permetria una cota màxima de 397 metres (22 metres més).