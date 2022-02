Especialistes del grup de recerca DISQUAVI de la Facultat de Psicologia, Educació i Ciències de l’Esport de la Fundació Blanquerna, duran a terme un estudi a Sant Fruitós de Bages per detectar possibles dificultats d’audició entre gent gran del municipi. També es vol veure si aquesta mancança condiciona les seves capacitats a nivell d’intel·ligència social, com ara a l’hora de copsar la ironia, o en quina mesura són conscients o no dels enganys, entre altres qüestions.

El projecte es desplega després del conveni signat entre la Fundació Blanquerna i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. De fet, el que s’està desplegant és un macroestudi que s’està desenvolupant en diversos municipis des de fa dos anys a partir d’entrevistes i exploracions a diferents col·lectius d’edat. En el cas de Sant Fruitós se centra en els majors de 65 anys. Es calcula que és a partir dels 75 anys en què gairebé un la meitat de la població pateix problemes auditius, i sovint no se’n fa una detecció precoç ni un seguiment acurat, la qual cosa pot comportar que aquest fet acabi derivant cap a altres problemàtiques de caire cognitiu i de relacions socials.