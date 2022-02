Navarcles tornarà a celebrar enguany el Carnaval, però no anirà de la mà del Rebot, que es cuidava principalment dels actes posteriors a la rua, sinó serà l’Ajuntament qui se n’encarregarà per complet com a mesura de responsabilitat i màxima seguretat a l’hora de garantir que es compleixin totes les mesures necessàries per evitar riscos de contagi per covid. L’Ajuntament ja avança que el Rebot n’agafarà novament les regnes un cop s’hagi pogut tornar a la plena normalitat.

La festa tindrà lloc el dissabte 5 de març, i enguany les inscripcions per a la rua s’hauran de fer totes amb antelació, sense possibilitat de fer-les el mateix dia com era habitual. Ja són obertes, i es podran fer fins l’1 de març a l’Ajuntament, ja sigui per telèfon o de forma presencial. Un cop acabada la rua, es farà l’entrega de premis i hi haurà altres activitats encara per concretar. Seran tots a l’aire lliure, i es preveuen punts d’oferta gastronòmica.