L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques. L’objectiu és adaptar els ajuts a les necessitats reals de les famílies i els canvis pretenen obrir la concurrència també a alumnes d’escoles concertades o modificar els criteris econòmics i socials de les famílies que hi opten, entre d’altres. Les noves bases també preveuen augmentar en un 35% el barem econòmic respecte les aprovades el 2018, amb un augment pressupostari destinat als ajuts escolars municipals. L’aprovació inicial de la modificació de les bases, que s’ha dut a terme en el darrer ple ordinari celebrat dimarts al vespre, ha comptat amb els vots a favor d’ERC, Junts per Santpedor i Progrés Municipal, els vots en contra de la CUP i l’abstenció de Santpedor En Comú Podem (SECP).

El mateix ple també va aprovar prorrogar un any el Pla Local de Joventut 2018-2022 i es va donar el llum verd inicial a la modificació de les bases per a la concessió de subvencions a les entitats de Santpedor. L’objectiu és adequar les noves bases a les necessitats actuals i als canvis normatius derivats sobretot de la implantació de l’administració electrònica.

Així mateix, i per unanimitat, Santpedor ha aprovat resoldre el procediment d’interpretació contractual del plec de clàusules que regeix el contracte de concessió de la Residència i centre de dia per a gent gran Can Jorba referent a les tarifes dels antics usuaris de la residència. Després que la Comissió Jurídica Assessora s’hagi posicionat a favor de la interpretació de l’Ajuntament, l’empresa concessionària L’Onada haurà de respectar els contractes dels antics usuaris de la residència municipal que van passar a la nova residència en les mateixes condicions contractuals que tenien en el moment inicial. També en matèria de contractació pública, i també per unanimitat, el ple de ordinari de febrer ha aprovat declarar deserta la licitació del contracte per a l’execució de les obres d’ampliació i reforma del pavelló poliesportiu municipal Rafa Martínez. La Mesa de contractació ha retirat l’única oferta presentada per part d’una empresa licitadora per no aportar cap documentació administrativa necessària ni l’aval corresponent per a l’adjudicació. A més, s’imposarà a l’empresa licitadora la penalitat corresponent al 3% del pressupost base de licitació tal com preveu la llei de contractes. Properament l’Ajuntament haurà de convocar de nou la licitació per poder adjudicar i executar les obres d’ampliació i reforma d’aquest equipament. Així mateix, també es modificarà el contracte de serveis per al manteniment de l’enllumenat públic i instal·lacions elèctriques dels edificis municipals. Una actuació complementària prevista als plecs del contracte per substituir l’enllumenat dels edificis de Ca l’Arola i l’escola Riu d’Or a tecnologia LED.

En altres qüestions, el ple va donar llum verd a les tarifes urbanes i interurbanes del servei de taxi per al 2022, d’acord amb la sol·licitud dels taxistes del municipi. La baixada de bandera dels viatges urbans costarà 2,30 euros entre setmana i 2,50 euros les nits, caps de setmana i festius. Pel que fa als trajectes interurbans, la baixada de bandera serà de 6,20 euros entre setmana i 6,70 les nits, caps de setmana i festius.

A nivell supramunicipal, Santpedor ha aprovat l’adhesió al nou conveni marc per a la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia.

Prosperen tres de quatre mocions

El ple també va debatre quatre mocions, dues presentades pel grup municipal de la CUP i dues per Santpedor En Comú Podem.

Va prosperar una moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català, presentada per la CUP, que promou un pacte municipal per a l’ús del català, crear un reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament i rebutjar la imposició de la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum, entre d’altres acords. També va tirar endavant una altra moció de la CUP de suport al diputat Pau Juvillà davant la sentència condemnatòria del TSJC.

Per part de Santpedor En Comú Podem es va presentar una moció de suport a la ramaderia amb responsabilitat ecològica i social i de rebuig a les macrogranges, que va tirar endavant. En canvi, no va prosperar una altra proposta també de Santpedor En Comú Podem, en aquest cas de suport a la reforma laboral i la recuperació de drets dels treballador, que va comptar solament amb el vot favorable dels impulsors de la moció.