D’aquí al 2050 el Bages haurà de multiplicar per cent la generació elèctrica actual a través de l’energia solar fotovoltaica. És l’horitzó a què hauria d’arribar la comarca per ajustar-se als objectius del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i la Llei del Canvi Climàtic, derivats de la Unió Europea que preveu un sistema el cent per cent renovable en tres dècades, i sense haver d’importar energia de fora.

Aquests càlculs es deriven d’un estudi realitzat per l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, segons el qual actualment només el 9,3 % de l’energia elèctrica consumida al territori prové de fonts d’energia renovables, mentre que el nivell d’autoabastiment elèctric a través de renovables és del 12,3%, la qual cosa fa que sigui una comarca altament importadora d’energia. Tot plegat fa «molt necessari» emprendre mesures per revertir la situació, apunta el conseller comarcal de Medi Ambient al Bages, Joan Zapata, tenint en compte que «l’emergència climàtica és un fet i cal actuar amb la màxima celeritat i decisió».

Es tracta d’accions globals que no únicament depenen d’un territori concret com el Bages sinó conjunt, però més enllà de les necessitats climàtiques, «ens hi haurem d’adaptar o haurem de comprar aquesta energia a fora», sosté Zapata, atès que «els combustibles fòssils deixaran de ser viables, i hi ha previsions de tancar les nuclears cap al 2035. Per tant, tot girarà al voltant de les energies renovables».

L’estudi conclou que és la fotovoltaica la que haurà de tenir un creixement exponencial. «Per circumstàncies geogràfiques és la que té més potencial», diu el conseller Zapata, perquè l’orografia no permet una gran presència de parcs eòlics, mentre que altres possibles fonts com la hidroelèctrica, el biogàs, o la termoelèctrica «també es contemplen però el seu pes específic serà molt petit», entre altres coses perquè n’hi ha que actualment són inexistents a la comarca.

Aquesta transformació ha de canviar substancialment les actuals produccions energètiques, tenint en compte que en aquests moments, la hidràulica és la que té una major potència instal·lada a la comarca (17,1MW), seguida de l’eòlica (15MW), i la fotovoltaica (13,9MW). Les previsions indiquen creixements importants només per a les dues darreres, amb la idea que l’eòlica passi a generar una potència de 47,2MW el 2030 i de 141,7MW el 2050. Tanmateix, la fotovoltaica és la que es dispararà multiplicant per cent la seva generació actual en tres dècades, de manera que s’espera que produeixi 242,1MW el 2030, i 1.452MW el 2050.

L’aposta, a les teulades

Pel que fa a la producció d’energia fotovoltaica, les dades actuals indiquen que només una quarta part prové de plaques solars instal·lades en cobertes (i pensades per a l’autoconsum), però es preveu una situació més equilibrada tant de cara al 2030 com el 2050, en què s’espera cap al 40% del total de potència instal·lada en cobertes, i el 60% en parcs solars sobre el terreny. En xifres, els 10,43MW de potència generada actualment sobre el terreny passaran a 835,5MW el 2050, mentre que els 3,45MW que provenen de cobertes s’incrementaran fins als 616,8MW.

«Es vol promoure l’autoconsum», apunta Zapata, i s’estima que aquesta proporció del 40 i el 60 % és la més ajustada que es pot fer tenint en compte les limitacions per posar aquest tipus d’instal·lacions en cobertes, tant pel que fa a la seva orientació com al pes que poden suportar. Paral·lelament, «també s’estan promovent les comunitats energètiques, i en definitiva es vol empoderar la ciutadania en aquesta qüestió».

54.000 instal·lacions el 2050

Tot plegat, i segons les estimacions de l’estudi comarcal, això es tradueix pràcticament en 9.000 noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic al Bages de cara al 2030 i unes 54.000 de cara al 2050. Pel que fa als parcs solars sobre el terreny, l’informe en preveu 12 per al 2030 i 77 per al 2050 si es pren com a referència la potència mitjana de les 25 instal·lacions que entre el 2020 i el 2021 han sol·licitat la viabilitat d’emplaçament al Bages a través de la Ponència Ambiental que s’ha de pronunciar al respecte. Ara bé, si tots els nous parcs fossin dels considerats grans (de més de 15 hectàrees cadascun), d’aquí al 2050 n’hi hauria prou amb 41, i si fossin petits (de menys de 6 hectàrees), en caldrien més de 400.

Pel que fa a l’energia eòlica, es calcula que la seva producció al Bages s’hauria de multiplicar per 3 d’aquí al 2030 i s’hauria de tornar a multiplicar per 3 entre el 2030 i el 2050, fins a assolir els 141,7MW previstos. Segons l’estudi, aquesta necessitat es podria cobrir amb 3 parcs eòlics d’entre 25 i 30 aerogeneradors, d’un diàmetre de 170 metres, i una alçada màxima de 200.

A grans trets, i si es fes un repartiment proporcional, a cada un dels 30 municipis del Bages li correspondria un aerogenerador i entre 1 i 2 grans parcs solars fotovoltaics o 16 de petits.